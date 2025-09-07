Isparta Aksu'daki Tarihi Manastır: Bizans'ın İnanç ve Sosyal Yaşam İzleri

Isparta'nın Aksu ilçesinde yer alan tarihi alan, Bizans dönemine ait izleriyle dönemin dini, kültürel ve sosyal yaşamına ışık tutuyor. Zindan Mağarası önündeki harabe görünümüne rağmen ayakta kalan yapı, kırsal yaşamın günlük izlerini barındırıyor.

Arkeolojik Bulgular

Uzunlamasına dikdörtgen planıyla tipik bir bazilika örneği sunan kilise, geniş bir manastır kompleksinin merkezinde konumlandırılmış halde bulunuyor. Araştırmalara göre milattan sonra 5. yüz yılın sonlarında inşa edilen yapıda sadece ibadete ayrılmış alanlar değil, keşişlerin üretim yaptığı işlikler de saptandı. Demirci atölyeleri ve şarap işlikleri günümüze ulaşan buluntular arasında öne çıkıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Acuce, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Zamanla tahrip olan kilise, bir yangının ardından kısmen kullanılmaz hale geldi. Ancak kutsal mekan tamamen terk edilmedi. Ana kilisenin naosunda küçük boyutlu şapel inşa edilmiş, bu da bir nevi kilise içinde kilise örneği. Bu yeni şapel, daha küçük topluluklara hitap edecek şekilde tasarlanmıştı. Buranın bir manastır olarak kullanıldığını kilisenin batısında bulunan şarap işlikleri ve atölyelerden aynı zamanda keşişlerin kaldığı hücrelerden anlıyoruz." dedi.

Mimari ve İkonografik İzler

Komplekste keşişlerin inzivaya çekildiği hücre bölümleri yer alıyor. Duvarlarda bulunan geç dönem fresko izleri, yapının kutsallığının yüzyıllar boyunca sürdüğünü gösteriyor. Aziz tasvirleri ve dini sahnelerle süslenen bu freskolar, yapının farklı evrelerde yeniden işlev kazandığını kanıtlıyor. "Hem ibadet hem üretim bir arada" ifadesi, kompleksin çok yönlü kullanımını özetliyor.

Acuce, Bizans ve özellikle Erken Hristiyanlık mimarisinde üç yapraklı yonca (trikonkhos planlı apsis) tipinin nadir ve özel bir tasarım olduğunu vurguladı. Ayrıca bölgedeki çalışmalarda 2002 ve 2021 yılları arasında dönem dönem sondaj kazıları yapıldığını hatırlattı.

Sonuç

Bir zamanlar kırsalda yaşayan toplulukların dini, kültürel ve üretim yaşamlarını bir arada gösteren bu manastır kompleksi, Bizans dünyasında kırsal manastır yaşamını anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Isparta'nın Aksu ilçesinde bulunan tarihi alan, Bizans'a uzanan izleriyle dönemin dini, kültürel ve sosyal yaşamına dair önemli ipuçlarını günümüze taşıyor.