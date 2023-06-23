Isparta'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.15 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti.
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.15 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti. Opel marka otomobil, su birikintisine girerek orta refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ciddi.
Yaşam
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