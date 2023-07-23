Isparta'nın Yalvaç İlçesinde Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam, polis ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. İhlas Haber Ajansı'ndan alınan bilgilere göre, 80 yaşındaki Hasan K. adlı adam, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Hasan K., yapılan aramalar sonucunda bir ormanda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.