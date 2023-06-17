İstanbukart ile toplu taşıma kullananlar dikkat! 31 Ağustos'a kadar süreniz var: Para iadesi yapılacak

İstanbulkart kullanan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlatıldı ve 31 Ağustos'a kadar para iadesi yapılacağı öğrenildi! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULKART KAMPANYASI

İstanbul'da toplu taşıma kullanan ve İstanbulkart'da sahip olan vatandaşlar için 31 Ağustos tarihine kadar geçerli bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya göre Beltur restoran, burger, kafe ve büfelerde yapılan İstanbulkart ödemelerinin yüzde 20'si İstanbulkart'a iade olarak yüklenecek. Kampanya 1 Haziran tarihinde başlayarak 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Plajlarda yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilmeyecek.





Bir vatandaş kampanyadan bir kez faydalanabilecek ve en fazla 300 TL ödül kazanılabilecek. İstanbulkart'a yüklemeler talimat sonrasında yansıtılacak. Talimat olarak yüklenen ödüller mobil uygulama üstünden, NFC yoluyla, yükleme noktasında, otobüs duraklarında yer alan talimat yükleme noktalarında otobüslerde geçiş cihazlarına dokunarak tanımlanacak. Kazanılmış ödüller nakit olarak çekilemeyecek. Kampanyadan faydalanmak için İstanbulkart'ın kişileştirilmesi ve açık rıza tercihleri ile ticari elektronik izinlerine izin vermiş olmak gerekiyor. İzinler mobil uygulama ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul internet sitesi üzerinden yapılabilir. Ödül ile ilgili bilgiler İstanbulkart sahibine kısa mesaj yoluyla bildirilecek. Sistemsel gecikme olması durumunda en kısa süre içinde müşterilerin ödülleri kartlarına yüklenecek. Kampanya kapsamında açık rıza ve ticari elektrik ileti izni verdikten sonra kampanyadan faydalanılabilecek.