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İstanbul, Ankara, İzmir, Adana'da 0-6 yaş ve 65 yaş üzerine uyarı yağdı! Dışarı çıkan felaketi yaşayacak

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İstanbul, Ankara, İzmir, Adana'da 0-6 yaş ve 65 yaş üzerine uyarı yağdı! Dışarı çıkan felaketi yaşayacak
13 Ağustos Pazar gününden itibaren Ankara ve Adana illerinde resmi olarak kırmızı alarm durumu ilan edilecek. Meteoroloji yetkilileri, bu durumun beraberinde getireceği sıcak hava dalgasının mevsim normallerinin tam 10 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Ayrıntılar haberimizde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son verilerine göre, oldukça yüksek sıcaklıkların beklendiği bir döneme giriliyor. Ankara'da sıcak hava dalgasının etkisiyle, 13 Ağustos Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerin, günün en sıcak saatlerinde (11.00-16.00) gerekli önlemleri alması gerektiği Ankara Valiliği tarafından vurgulandı.

YURT GENELİNDE SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK

sıcak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin tahminlerine göre, sıcaklık değerleri şu şekilde seyredecek:

12.08.2023 Cumartesi günü: 33 derece

13.08.2023 Pazar günü: 36 derece

Adana'da da benzer bir durum yaşanacağı öngörülüyor ve uzmanlar klimaların bu yoğun sıcaklık altında yetersiz kalabileceğini belirtiyor. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de önemli bir uyarıda bulundu. Bakan Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak, önümüzdeki hafta boyunca yurt genelinde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları tedbirli olmaya ve gereksiz dışarı çıkmamaya çağırdı.

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