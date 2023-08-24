İstanbul, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ listede! Daha uzun bir süre bizimle olacak

Türkiye sıcak havaların etkisi altında olmaya deavm ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmincisi colarak görev yapan Yusuf Ziya Yavuz, ülke genelinde beklenen hava koşullarıyla ilgili yaptığı açıklamada, kayda değer bir yağış beklenmediğini, yağışlarda ise sadece Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinin kıyı bölgelerinde görüleceğini aktardı.

Orta ve Doğu Karadeniz dışında havanın bulutlu ve açık olacağını ifade eden Yavuz, "Ülkeyi yüksek sıcaklıklar etkilemeye devam ediyor. Özellikle iç kesimlerde ve doğu kesimlerde sıcaklıklar birkaç derece düşse de yüksek sıcaklıkların da etkisi olacak ve sıcaklıkların genellikle mevsimsel olarak normallerin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Geçen hafta normal mevsimselliğe göre 6 ila 11 derece kadar bir sıcaklık farkı vardı, sıcaklıklar biraz daha düştü” dedi.

Yusuf Ziya Yavuz, açıklamasının devamında "Önümüzdeki beş gün boyunca hava sıcak ve yağış yok. Pazar gününden bu yana ülkemizin güney bölgeleri yeni dalga yağışlı havanın etkisinde kalıyor. Bu yoğun yağışla birlikte özellikle Batı'da sıcaklıkların bir miktar düşmesi bekleniyor. Hafta sonu ve Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde hafif yağmur bekleniyor. Şu anda bu yağışları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da 5 gün yağış beklemiyoruz"

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava koşullarına ilişkin değerlendirmeler yapan Yavuz, şunları söyledi:

“İstanbul'da sıcaklık 33 derece olacak ve mevsim normallerinin 1-2 derecenin üstünde seyredecek. Gece sıcaklıkları 21-24 santigrat derece arasında değişiyor.Önümüzdeki 5 gün boyunca yağmur beklenmiyor. Ankara'da hava sıcaklığı 32-34 derece. Ankara'da da yağış beklemiyoruz. İzmir'de bugün sıcaklık 40 derece. Çarşamba gününden itibaren sıcaklık 3 ila 4 derece düştü. Çarşamba ve perşembe günleri 35-36 derecelik hafif bir soğuk, hafta sonu ise pazar ve pazartesi 31 dereceye kadar düşmesini öngörüyoruz.

"Sıcak hava deprem bölgesinin tamamını etkilemeye devam ediyor"

Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde herhangi bir yağış beklenmediğini belirterek, “Sıcak hava depremin vurduğu bölgenin tamamını etkilemeye devam ediyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da 38-40 dereceyi tahmin ediyoruz. Önümüzdeki hafta Malatya ve Elazığ çevrelerinde sıcaklık 37 dereceyi görecek. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ile Hatay çevresinde sıcaklıkların 36-37 derece civarında çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"Nem biraz azaldı ama bunaltıcı sıcaklıklar 2 gün daha devam edecek"

Tatil bölgelerinde sıcak havanın etkisini kaybedeceğini kaydeden Yavuz, "Tatil bölgelerinde sıcaklığın Ege kıyılarından Adana'ya kadar kıyı şeridinde 40 derecelere ulaşmasını bekliyoruz. Oldukça fazla sıcaklık var. Nem biraz azaldı ama bunaltıcı sıcaklıklar 2 gün daha devam edecek. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların bir miktar düşmesi bekleniyor. Bu düşüşle birlikte sıcaklığın 34-35 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu sıcaklıklar yarın itibariyle etkisini azaltmaya başlayacak”

Yusuf Ziya Yavuz, "Şu anda net değil ancak Pazar ve Pazartesi günü özellikle Ege kıyılarının güneyindeki kıyı kesimler ve Batı Akdeniz'de yerel sağanak yağış ihtimali var" ifadelerini kullanarak açıklamasını şöyle tamamladı:

“45-46 bitti, 40-41’e düştük. Özellikle sıcaklığın 41-42 derece olduğu Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 45 dereceyi geçmesini beklemiyoruz. Ege kıyılarında da hava çok sıcak. Şu anda Manisa, İzmir ve Aydın çevresinde ölçülen sıcaklık 41-42 derece, atmosfer bunaltıcı. Bu sıcaklık yarından itibaren azalmaya başlayacak."

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