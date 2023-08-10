İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde sona gelindi! Bunu yapana 100 bin TL ceza var

İstanbul Valiliği'nin Türkiye'de kanayan yara olarak tanımlanan ve keder içinde yaşayan dilenci çocuklara yönelik harekete geçtiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Valiliği dilenci çocuklara yönelik işlem başlattı. Çocukları için dilenen ailelere 100 bin TL ceza kesilecek.

Dün gece İstanbul'da sokaklarda dilendirilen çocuklarla ilgili denetimler yapıldı ve yapılan denetimlerde 83 çocuğun işleme tabi tutulduğu öğrenildi. Gelen bilgiler arasında bu çocukların aileleri hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.





İstanbul'da dün saat 18.00 ile gece yarısı arasında dilenci çocuklara ve dilenci yetişkinlere testler yapıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, gezici barış ekipleri tarafından 39 ilçe genelinde dilencilik yaptıkları tespit edilen 173 yetişkine toplamda 100 bin 757 TL tutarında idari para cezası verildi.

Ayrıca dilenme yoluyla elde edildiği tahmin edilen 4 bin 643 TL ele geçirildi. Polis, jandarma ve zabıta uygulamaları kapsamında dilenen ya da yalvaran 83 çocukla ilgili de işlem yapılırken, aileleri hakkında da dava açıldı.