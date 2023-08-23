İstanbul, Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, İzmir ve o illere 1 Eylül uyarısı! Sonunda bitiyor

Hava Durumu Uzmanından Tatilcilere Uyarı: 1 Eylül Serinliği Geliyor!

Türkiye'de sıcak havaların etkisi altında olan tatilciler için meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den önemli bir uyarı geldi. Ökten, 1 Eylül tarihini işaret ederek havaların serinlemeye başlayacağını duyurdu. Vatandaşlar, sıcaklıkların ne zaman düşeceğini merak ederken, hava tahmini konusunda öne çıkan Kerem Ökten, sosyal medya aracılığıyla 1 Eylül'ü önemli bir tarih olarak vurguladı. İşte detaylar...





1 EYLÜL SERİNLİĞİ GELİYOR

Sıcakların Son Çırpınışı: 1 Eylül'de Serinlik Başlıyor

Meteoroloji uzmanı Kerem Öktem'e göre, 1 Eylül tarihi sıcakların son çırpınışlarına işaret ediyor. Bu tarihten itibaren sonbahar mevsimi başlıyor ve sıcaklıklar yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Özellikle denize girmek isteyenler için Öktem, 1 Eylül'ü beklemelerini tavsiye ediyor.

Öktem'in mesajına göre, 1 Eylül itibariyle beklenen sonbaharın başlangıcı gerçekleşecek. Bu tarihten sonra gün geçtikçe sıcaklıklar azalacak. Ancak 1 Eylül'e kadar sıcaklar hala etkisini sürdürecek. İç Anadolu bölgesinde de geceler rahatlamaya başlayacak.

Özellikle Güney Marmara'da tatil yapmak veya denize gitmek isteyenler için Öktem, 20 Ağustos ile 31 Ağustos tarihlerini değerlendirmelerini öneriyor. Bu dönemde rüzgarın bazı günler rahatsız edebileceğini belirtiyor. Ancak 1 Eylül itibariyle serinlemenin başlayacağına dikkat çekiyor.

Kerem Öktem'in bu uyarısı, tatilcilerin ve hava durumunu merak edenlerin dikkatini çekti. Özellikle deniz tatili yapmak isteyenler için en uygun zaman aralığını paylaşarak insanları bilgilendirmeye çalışıyor. 1 Eylül sonrasında havaların giderek serinlemesiyle birlikte sonbaharın gelişi de bekleniyor.