İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş ilçelerine duyuruldu! Her mahallede saatlerce sürecek

İstanbul'un enerji dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), önemli bir bakım, onarım ve yatırım sürecine adım atıyor. Bu kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, 16 Ağustos Çarşamba günü şehrin 19 farklı ilçesinde elektrik kesintileri planlanmaktadır.

Elektrik altyapısının daha sağlam ve verimli hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan bakım, onarım, hat yenileme ve yatırım çalışmaları ile BEDAŞ, İstanbul'un enerji güvencesini daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Bu doğrultuda, 16 Ağustos tarihinde başlayacak olan kesinti programı, belirlenen saatler arasında etkili olacak ve toplam 19 ilçeyi içerecektir.

Elektrik kesintilerinin vatandaşların günlük aktivitelerini etkilememesi için çalışmaların gece saatlerine denk getirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede, çoğunluğu gece geç saatlerde gerçekleşecek olan kesintiler, gündüz saatlerindeki iş ve yaşam süreçlerini en az seviyede etkileyecek şekilde tasarlanmıştır.

KESİNTİ YAPILACAK İLÇELER VE MAHALLELER





ARNAVUTKÖY



NO: 34982931

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 16/08/2023 01:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982956

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah YÖN sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983951

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AKABE, ALTINTEPE, AVŞA, AYTUNCA, GÜRÇINAR, HUDUT, ITIR, KIBRIS, MEŞELİ, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, TURKUAZ, YEŞİL VADİ, İFFET, İNCEÇAY, ŞÜHEDA sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34984888

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERŞAN, BOZBEY, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EKBER, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, GONCA, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, KAFTAN, KANYON, KEMAL, KEMERBURGAZ, KEMERCİ, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NEZAKET, OLUK, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, SADRAZAM, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SİNANPAŞA, YİĞİTHAN, ZİRAAT, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞERİFE, ŞETARET sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983952

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah AYDİLEK, GÜNPINAR, PERTEV, SEMA, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, ÇOBAN ÇEŞME sk bölgelerinde 16/08/2023 11:00:00 - 16/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34983752

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah KARACA, PANTER, SERÇE, TAVLA, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982893

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah DEMİR sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981980

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-169, G-170, G-520, G-790 sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34966430

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34966432

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34981999

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 16/08/2023 00:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981996

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DUMLUPINAR, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 16/08/2023 00:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982000

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, GÜNGÖREN, SÜMBÜL, TEKİN, TEKİN ÇIKMAZI sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, BATARYA, BORLU, CUMHURİYET, GÖLDAĞI, GÜMÜŞ, HİLAL, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL, ÇALIŞLAR, ÇAM 1, ÇİMEN sk bölgelerinde 16/08/2023 00:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34982840

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 16/08/2023 00:01:00 - 16/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982839

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EVLİYA ÇELEBİ, KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 16/08/2023 00:01:00 - 16/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983778

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., EREN, ORKUN, ÇETİN sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983779

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah G-5000, GÖKNAR sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34982725

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AVASKÖY YOLU sk / YILDIRIM mah ATİLLA, AVASKÖY YOLU, BOSNA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEVZİ ÇAKMAK, KEMAL PAŞA, MOR, MİLLET, NAZAR, SARAY, SARI, TAMER, TAŞLI, YEŞİLIRMAK, ÖZTEKİN, ŞAİR AKİF, ŞEHİT KAMİL BALKAN, ŞEHİT ULUBATLI sk bölgelerinde 16/08/2023 00:01:00 - 16/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982728

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU sk / MURATPAŞA mah 104., 105., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 16/08/2023 00:01:00 - 16/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982726

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 16/08/2023 00:01:00 - 16/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34945252

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI, BÜYÜKBEBEK DERESİ, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, SELVİLER, İNŞİRAH, İĞDELİ sk / ETİLER mah AHULAR, AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK DAĞI, BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, CENGİZ TOPEL, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, DİLHAYAT, ERGİN, GÜLERDİ, GÜLŞEN, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, HİLAL, KÜÇÜKBEBEK, NİSBETİYE, OVUN, SARIOBA, SELVİLER, YANARSU, ÇAMLIK YOLU, ÖZDEŞ, İHSAN AKSOY, İĞDELİ sk / KÜLTÜR mah SELVİLER sk bölgelerinde 16/08/2023 00:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34983685

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, AYDINLIK, BULGURCU, DUVARCI, FAKİRHANE, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, GÜRCÜKIZI, GÜRCÜOĞLU, HAZARFEN, KUYU, MASLAK, MUALLİM NACİ, ORTABAYIR, PORTAKAL YOKUŞU, REVANİCİ, REŞATAĞA, SARIEFE, URGANCI, ÜÇYILDIZ, ŞAİR NECATİ, ŞIRACI sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981465

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah CAMİMEYDANI, DAMLA, DİKİLİTAŞ, EMİRHAN, KARAKIŞ sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981466

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BESTEKAR ŞEVKİ BEY sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34981543

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO, BÜYÜK BAYRAM, KÜÇÜK BAYRAM, TOPÇEKENLER, YEŞİLÇAM, İSTİKLAL sk / ŞEHİT MUHTAR mah SÜSLÜ SAKSI sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981541

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SIRASELVİLER sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ABDULLAH, KÜÇÜK PARMAK KAPI, MEŞELİK, TAKSİM KUYU, ÇUKURLU ÇEŞME, İPEK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981542

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah OLİVYA GEÇİDİ sk / KULOĞLU mah KARTAL sk / TOMTOM mah AKANSU, ARA GÜLER, KAYMAKAM REŞAT BEY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34985354

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, AŞIKLAR, CAMBAZOĞLU, DOLAPDERE TAKSİM, FARABİ, FERİDİYE, LAMARTİN, TAKSİM ÇEŞMESİ, TARLABAŞI, TOPÇU, ÇAYLAK, ŞEHİT MUHTAR BEY sk / ŞEHİT MUHTAR mah BASMA TULUMBA, DOLAPDERE TAKSİM, FARABİ, FERİDİYE, PELESENK, TAKSİM FIRINI, TARLABAŞI, TURAN, YOĞURTÇU FAİK sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34985355

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, CAMBAZOĞLU, CUMHURİYET, DOLAPDERE TAKSİM, FERİDİYE, LAMARTİN, TARLABAŞI, TOPÇU, ÇAYLAK, ŞEHİT MUHTAR BEY sk / ŞEHİT MUHTAR mah FERİDİYE, PELESENK, TAKSİM FIRINI, TARLABAŞI, YOĞURTÇU FAİK, ÇAM DALI, ÇORBACI sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34957278

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah DALFES, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ELMAS TRAŞ, ERMEYDANI, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, SAHANCI, YENİ ASIR sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34983780

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah AKINCI, ALANUR, ARPACI, BEGONYA 4, COŞARSU, EFE 2, ELÇİN, ERVANUR, GAZANFER, GEMİCİ 1, GÖKNAR, HASBAHÇE, KARBEYAZ, KUBİLAY, MORKARANFİL, MUHSİN ÇAVUŞ, NARLIDERE, NASRETTİN HOCA 1, NURBABA, NURSU, NURTANESİ, NURTEPE, NÜKHET, NÜKTE, PLATO, PİRSULTAN, RAHMET, RANA, RUKİYE, RÜMEYSA, SANDAL 1, SARI, SULTAN MURAT, TAŞOĞLU, VARLIK, VELİ, YELKEN 3, YUNUS EMRE 2, ZEMİN, ÇELİK 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ÖZYALI, ŞAHİN sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKA sk bölgelerinde 16/08/2023 01:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34971455

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KELEŞOĞLU sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34985430

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / HÜRRİYET mah ARNAVUTTEPE, ATATÜRK 2, HEKİMOĞLU, PAŞABAHÇE, TAMER, TEKİN, TRAFO YOLU, TUFAN, TUNUSBAĞ, TUĞRULHAN, TÜRKOBA SINIR, TİMURHAN sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ARNAVUTTEPE, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SABIR, SALI, SANDAL, SARAY, SAYGI 2, SAZAK, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, TÜRKOBA SINIR, VAKİT, YÜCETÜRK, YÜREKLİ, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR, ŞAFAK 3, ŞEFKAT, ŞÖLEN, ŞİFA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah YEŞİL MERDİVEN sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34983771

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIRAN, ÖZTÜRK ÇIKMAZI, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34972520

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2112., 2114., 2116., 2118., 2120., 2122., 2124., 2126., 2131., 2147., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1828., 1829., 1837., 1838., 1842., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 2013., 2014., 2052., 2053., 2070., 2116., 2120., 2127., 2131., 2133., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1818. sk / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982693

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., AHMET ARİF, DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / FATİH mah ÜNVERDİ sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1215., 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1227., 1230., 1233., 1234., 1235., 1236., 1237., 1238., 1239., 1240., 1241., 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1263., 1270., 1274., 1282., 1283., 1288., 1289., 1290., 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE, YAŞAR KEMAL sk / ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34984651

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÖNÜL, 1.PAPATYA, 2.KAYIN, AÇELYA, BELEDİYE, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, NAZLI, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 16/08/2023 01:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34985386

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk / SARIDEMİR mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 16/08/2023 00:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34981392

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1014., 1015., 1022., 1027., 1028., 1038/1., 1040., 1045., 1047., 1048., 1058., 1059., 1059/1., 1059/2., 1061/1., 1064., 1064/1., 1071., HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34982153

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DEREBOYU, DİŞBUDAK, ESKİ BELEDİYE, KAVİS, MAYIS, MERDİVEN, NAZLI, SANTRAL, ÇAMLI, ÇETİNAY, ÇUKUR sk / TELSİZLER mah BALTA, BALÇİÇEĞİ, BAĞIM, BEGÜM, BEYAZ, BONCUK, BORDO, BOZKIRAN, BİLGİLİ ÇIKMAZI, ESKİ BELEDİYE, GALATA DERESİ, İPEKYOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, DERİN, DÖNMEZ, GALATA DERESİ, GÜNEY 1, GÜZ, KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, RÜYA, SAFİR, SAKA, TEKİN, TOMBUL, UYSAL, YAĞMUR, YENİDERE, YENİGÜN, YEŞİLDAĞ, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA, ŞELALE sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34975583

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, ATALAR, AĞAOĞLU, DEĞER, DİŞBUDAK, EVLİYA, GENÇ, HAKİM, KADER, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, MERDİVEN, MESUT, MİMOZA ÇIKMAZI, ÇAMLI sk / TELSİZLER mah ESKİ BELEDİYE, HAKİM sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982025

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34969121

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AKARSU, AYDIN, BUDAK ÖZÜ, DENİZ., ERCİYES, GİRNE LİMANI, KAYA, MECİDİYE, MUHTAR, MÜHENDİS, OSMANBEY ÇIKMAZI, PETUNYA, RÜZGARGÜLÜ, SİTE, YALÇIN, YENİBAHAR ÇIKMAZI, YUMAK, ÇADIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇANAK ÇIKMAZI, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/08/2023 00:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34984749

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34985503

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., DİRHEM, DİYAR, HAYATİ, KAVAKLI, TEKYILDIZ sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34985483

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SANCAKTEPE mah millet caddesi bölgelerinde 16/08/2023 13:00:00 - 16/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 34981493

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ERGENEKON, KURTULUŞ, TÜRKBEYİ sk / DUATEPE mah BARUTHANE, BOZKURT, KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, BOZKURT, SAVAŞ sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34981263

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., 306/1., 307., 308., 309., 310., 311., 312., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 16/08/2023 00:05:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981243

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2851., 2853., 2856., 2857., 2858., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk bölgelerinde 16/08/2023 00:05:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982040

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34982148

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah CAN, CEVİZ, FESLEĞENLER, FULYA, FİDAN, GALİP ESMER, KUŞBURNU, LALEZAR, MENEKŞELER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜLLER, YASEMİNLER, YONCA, ÇAM, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİĞDEMLİ sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ, İstanbul halkının elektrik ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılamak adına bu çalışmaları büyük bir özveri ile sürdürmektedir. Vatandaşların anlayışı ve desteği, şehrin enerji altyapısının daha güçlü ve dayanıklı hale getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.