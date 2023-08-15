İstanbul Ataşehir, Beykoz, Kağıthane, Esenler ve Fatih'te oturanlara İSKİ'den duyuru! O saate kadar su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Ağustos Pazartesi günü için planlanan su kesintisi hakkında ilçe bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. İSKİ'nin resmi açıklamasına göre, 5 farklı ilçede su kesintisinin yaşanacağı belirtildi.



İstanbul'da su hizmetlerinin düzenli ve kaliteli bir şekilde sağlanabilmesi için zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda 14 Ağustos Pazartesi günü için planlanan su kesintisiyle ilgili ayrıntılar şu şekildedir.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER





















İSKİ'nin açıklamasına göre, su kesintisinin nedeni bakım ve onarım çalışmalarıdır. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından su hizmeti normale dönecektir. Vatandaşların su kesintisi tarihinde ve süresince gerekli tedbirleri alarak su kullanımını planlamaları önerilmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, vatandaşların mağdur olmaması için düzenli olarak su kesintileri ve bakım çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Su kesintileri ve ilgili çalışmalar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, İSKİ'nin resmi iletişim kanallarını takip edebilirler.