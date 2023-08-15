İstanbul Beyoğlu, Esenyurt, Güngören, Beylikdüzü ve bu illerde yaşayanlar dikkat! O saatler arasında mumları hazırlayın

İstanbul'da 15 Ağustos'a dair önemli bir uyarı geldi! Şehirdeki Beylikdüzü, Güngören, Çatalca, Esenyurt, Beşiktaş ve Beyoğlu gibi birçok ilçe resmen karanlığa bürünecek. Hemen önce gelen SMS ile bu durum duyuruldu. Bu ilçelerde dikkatli olmak önemli çünkü uzun süreli bir kesinti bekleniyor. Detaylar şöyle… İşte detaylar...





15 AĞUSTOS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Yeni bir SMS uyarısı geldi ve 15 Ağustos tarihinde şehir resmi olarak karanlığa gömülecek. Bu özel uyarı, Beylikdüzü, Güngören, Çatalca, Esenyurt, Beşiktaş ve Beyoğlu gibi birçok ilçeyi içeren bir listeyle geldi. Bu ilçelerde ikamet edenlerin önceden hazırlıklı olması gerekiyor, çünkü elektrik kesintisi saatlerce sürecek. BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, planlı bir elektrik kesintisinin gerçekleşeceği duyuruldu. Tüm bu gelişmeler, 15 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisinin ayrıntıları ve haberleri olarak karşımıza çıkıyor. İşte diğer ayrıntılar...





15 Ağustos 2023'te İstanbul'da yapılacak elektrik kesintisi, hangi ilçeleri kapsayacak sorusu merak edilen konular arasında. BEDAŞ'ın son dakika duyurusuna göre, 5 Ağustos Salı günü, İstanbul'un birçok ilçesinde planlı bir elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Bu kesintiyle birlikte şehirde bazı ilçeler neredeyse tamamen karanlığa gömülecek. Hangi ilçelerin etkileneceği merak edilen bir konu haline geldi.

Bu gelişmelerle birlikte, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisinin yaşanacağına dair detaylı bir liste ve ayrıntılar, 15 Ağustos 2023 tarihindeki kesintiye ilişkin haberlerde yer alıyor. Bu durum, şehirdeki insanların günlük hayatını etkileyebileceğinden dolayı özellikle ilgililerin ve bu ilçelerde yaşayanların bu duruma önceden hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.

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