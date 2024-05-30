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İstanbul'da iş arayanlar dikkat! Belediyeye KPSS şartsız 18 yaş üzeri personeller alınacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 95 kişi istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu! 70'i destek personeli, 25'i rehabilitasyon ve ilaçlama personeli alınacaktır. Peki başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 23:11
İstanbul'da iş arayanlar dikkat! Belediyeye KPSS şartsız 18 yaş üzeri personeller alınacak

İstanbul Beykoz Belediyesi, 70'i destek personeli, 25'i hayvan rehabilitasyon ve dezenfeksiyon çalışanı olmak üzere 95 kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Personel alımı başvuruları 25 Mayıs 2024 tarihine kadar kabul edilebilecek.

beykoz belediyesi

BEYKOZ BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

-T.C vatandaşı olmak

-18 yaşını tamamlamış olmak

-TCK 53.maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak

-Emekli olmamak, emekliliğe hak kazanmış olmamak

-Beykoz sınırlarında yaşıyor olmak

-Destek personeli için erkek ve kadın adaylar, hayvan Rehabilitasyon ve İlaçlama personeli için erkek adaylar başvuru yapabilecek.

-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

-Destek personeli için yaş sınırı 50

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar iş başvurularını başvuru formuyla birlikte Beykoz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gönderebilirler. Başvuru adresi Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad. Beykoz Belediyesi İl Zabıta Müdürlüğü Blok No:37 İç Kapı No:1 Beykoz/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Kılavuz: https://media.iskur.gov.tr/89699/beytas.pdf

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