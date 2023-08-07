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İstanbul depremi öncesi alarmlar çaldı! 3 ilde yaşayanların uykuları kaçacak... Taş üstünde taş bırakmayacak

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İstanbul depremi öncesi alarmlar çaldı! 3 ilde yaşayanların uykuları kaçacak... Taş üstünde taş bırakmayacak
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul’a çevrildi. Aynı derece de büyük bir felaketin yaşanmasından korkan vatandaşlar her an deprem olacak korkusu ile yaşıyorlar. İstanbul depreminden önce neler yaşanacak işte o uzman isimden açıklamalar geldi. İşte detaylar haberimizde….

Yaşadığımız deprem felaketi 11 ilimizde büyük yıkım ve kayıplara yol açtı. Yaşanılan bunca acıdan sonra herkes büyük İstanbul depremi için kaygılanmaya başladı. Deprem bölgesinde halen artçı sarsıntılar ve depremler yaşanırken İstanbul’da yaşayan vatandaşta deprem olacak tedirginliğini yaşıyor. Jeoloji Mühendisi Okan Tüysüz bu konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

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BEKLENEN DEPREM ÖNCESİNDE TARİHİ İLE 3 İL VERİLDİ! İSTANBUL'DAN ÖNCE BURALAR KIRILACAK

İstanbul'da merakla beklenen büyük deprem öncesi uzman bu illeri uyardı. Çok yakında bu şehirlerdeki faylar kırılacak

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminden sonra ülke adeta deprem kuşağındayken, farklı zamanlarda farklı illerde çok sayıda deprem meydana geldi. İnsanlar deprem uzmanlarının açıklamalarını seyrederken, Konya'da meydana gelen depremin ardından Okan Tüysüz adlı bir uzman uyarıda bulundu. Kahramanmaraş depreminin ardından tüm gözler İstanbul'da uzun yıllardır beklenen büyük depreme çevrilirken, uzmanların ardı arkası kesilmeyen açıklamaları herkesi korkutmaya yetti. Jeoloji Mühendisi Okan Tüysüz, depremlerle ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. İstanbul depreminden önce bir şehir verdi ve bu şehirlerde büyük bir deprem olacağını söyledi. Peki hangi şehirde büyük bir deprem bekleniyor? İstanbul depremi ne zaman olacak?

Okan Tüysüz önceki gün yaptığı açıklamayla herkesi korkuttu. Adana, Erzincan, Bingöl ve Tunceli'de büyük deprem olma ihtimalinin olduğunu söyleyen uzman, Konya'daki son depremi de yorumladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye başladı. Konya, İzmir ve Erzurum'un en büyüğü olan 5 büyüklüğündeki depremler insanları evlerini terk etmeye zorladı. Bu rahatsızlığın ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz yaptığı açıklamada, anılan şehirlerdeki depremlerin süresinin çok uzun olmadığını söyledi.

Ülkemiz deprem kuşağında kırmızı gölgeli bölgede yer almaktadır. Depremler insanları korkutmaya devam ediyor. Tüysüz, önceki gün meydana gelen depremden sonra Konya'da hiçbir fayın gün ışığına çıkarılmadığını iddia ederken, Konya'nın fay hattı üzerinde olduğunu belirterek, “Ancak bu faylar yavaş hareket ettiği için uzun aralıklarla deprem üretirler.” dedi.

KIRILIRSA FELAKET OLUR

Uzman isim, Adana'nın çok tehlikeli olduğunu ve Adana'nın konumunu göz önünde bulundurduğumuzda faylarla çevrili olduğunu söylüyor. Bugün değilse bir başka kusur, Adana 50-100 yıl sonra kötü arazi yapısı ile gelecekte etkilenecek bir bölgedir. Bingöl Yedisu, Kuzey Anadolu'nun 1700'den beri uzun süredir deprem yaşanmamış, bozulmamış bölgesidir. 7,2 ila 7,3 büyüklüğünde deprem üretebilir. Kırılırsa Erzincan, Bingöl ve Tunceli'yi ciddi anlamda etkiler." şeklinde uyarı yaptı.

Söz konusu şehirlerin aktif faylarının sürekli hareket halinde olduğuna işaret ederek, bunun beklenen Büyük İstanbul depreminden önce de olabileceğine dikkat çekiyor.

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