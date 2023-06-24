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İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu Sürüyor

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İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu Sürüyor
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili ve hacca gidişlerle birleşen yaz sezonu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İGA, THY ve TGS ekipleri, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Hava yolu şirketleri de bayram tatilinde oluşacak yoğunluğu dikkate alarak ek seferler düzenliyor.

Yaz sezonunun başlangıcının bu yıl Kurban Bayramı tatili ve hacca gidişlerle birleşmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yaşanan yoğunluk sürüyor. Bayramı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ile valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı. İGA, THY ve TGS ekipleri, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için yoğun çaba harcadı.

İstanbul Havalimanı'nın bugün, 1510 uçuş ile 251 bin 737 yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor. Yarın ise 1583 uçuş ile 254 bin 559 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor. Bayram tatilinde oluşacak yoğunluğu dikkate alan hava yolu şirketleri de mevcut uçuşlarının yanı sıra ek seferler düzenledi. THY bu kapsamda bayram tatili süresince 204, Pegasus Hava Yolları ise 86 ek sefer düzenleyecek.

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