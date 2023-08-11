İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Denizli ve 5 ile uyarı! Şimdiden hazırlığınızı yapın

Yağışlı Günler Kapımızı Çalıyor: Meteoroloji Uyarıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz çeşitli bölgelerinde yağışlı günler yaklaşıyor. Bugün başlayan ve Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini içine alan süreçte kuvvetli sağanak yağışlar beklendiği duyuruldu. Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli olduğu, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, bazen orta kuvvette eseceği bildiriliyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bu durumun beraberinde, yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatılıyor.

Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Uyarısı: Meteoroloji'den Hava Durumu Açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde ülke genelinde bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (30-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda da güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar beklendiği belirtiliyor. Bu nedenle olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusunda yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği öngörülüyor. Bu bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği bildiriliyor.

Bununla birlikte, şehir bazında hava sıcaklıkları da değerlendiriliyor. Örneğin, Edirne'de parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, İstanbul'da parçalı, yer yer çok bulutlu bir gün yaşanacağı ve gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği ifade ediliyor.

Ege bölgesinde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Manisa'dan İzmir'e, Denizli'den Aydın'a pek çok ilde az bulutlu ve açık hava koşulları bekleniyor.

Akdeniz bölgesinde ise genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde ülke genelinde yağışlı bir hava etkisi görülecek. Çarşamba (bugün), Perşembe ve Cuma günleri boyunca kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle çarşamba gününden itibaren Marmara ve Karadeniz bölgeleri olmak üzere geniş bir coğrafyada yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji uzmanları, vatandaşların bu yağışlı dönemde dikkatli olmalarını, şemsiye ve yağmurluk gibi önlemleri yanlarında bulundurmalarını öneriyor.

Perşembe ve Cuma günleri de yağışlı bir seyir izleyecek. Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Ege Bölgesi'ne kadar pek çok bölgede sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle şehir trafiği ve yolculuk yapacak olanların bu yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Sürücülerin su birikintilerine karşı dikkatli olması ve hızlarını düşürerek güvenli sürüş koşullarını sağlaması önem taşıyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava durumu tahminlerini takip etmenin ve gerekli tedbirleri almanın güvenli bir şekilde geçişi sağlayacağını hatırlatıyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların hava durumu uyarılarına dikkat etmeleri ve gerektiğinde tedbirlerini alarak günlük planlarını yapmalarının önemine vurgu yapıyor.

Hava Durumu Tahminleri: İç Anadolu'da Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Yağışlı Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İç Anadolu bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak kuzey bölgelerde yer yer parçalı bulutlu hava koşulları görülebileceği ifade ediliyor.

Bu çerçevede Ankara'da parçalı ve az bulutlu hava öngörülürken, Çankırı'da da benzer bir hava bekleniyor. Eskişehir ve Konya'da da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Batı Karadeniz bölgesinde ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava görülecek. Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Karadeniz bölgesinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu kapsamda Samsun'da özellikle doğu çevrelerinde sağanak yağışlar yaşanacak.

Doğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum Erzurum, Kars, Malatya ve Van gibi illeri etkileyecek.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa gibi illerde sıcak ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların hava durumu uyarılarına dikkat etmelerini ve gerektiğinde tedbirlerini almalarını öneriyor.