  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. İstanbul, İzmir, Ankara, Urfa ve Maraş'taki 65 yaş üzerine duyuruldu: 5 saat boyunca adım atmak yok

İstanbul, İzmir, Ankara, Urfa ve Maraş'taki 65 yaş üzerine duyuruldu: 5 saat boyunca adım atmak yok

Yayınlanma:
İstanbul, İzmir, Ankara, Urfa ve Maraş'taki 65 yaş üzerine duyuruldu: 5 saat boyunca adım atmak yok
Milyonlarca yurttaş için dikkat çağrısı yapıldı. 65 yaşın üzerindeki yaşlı bireyler için ise bugün itibarıyla, 10 Ağustos Perşembe günü için sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu durum İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Urfa, Maraş, Adıyaman ve Hatay gibi illeri de kapsıyor! İşte ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bugün Türkiye genelinde aşırı sıcaklarla ilgili yapılan uyarının ardından, 65 yaş üstü kişiler, çocuklar, bebekler ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için ciddi tehlike oluşturabileceği nedeniyle bugün 5 saat boyunca sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla da 65 yaş üstü bireylere sokağa çıkma yasağı getirildi.

O İLLERDE SICAKLIK 40'I AŞTI

sıcaklık

İstanbul, İzmir başta olmak üzere Urfa, Maraş, Adıyaman ve Hatay gibi illerde bu sokağa çıkma yasağı uygulandı. MGM yetkilileri, sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle kronik sağlık sorunları, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarının önemini vurguladı. Ayrıca, il il hava durumu tahminleri açıklandı ve özellikle Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya gibi illerde 40 derecenin üzerine çıkabilecek sıcaklıkların beklendiği belirtildi.

İşte bazı illere ait tahmin edilen sıcaklık değerleri:

Aydın: 35°C

Denizli: 37°C

Konya: 36°C

Ankara: 35°C

Sivas: 39°C

Gaziantep: 39°C

Şanlıurfa: 42°C

Adıyaman: 41°C

Malatya: 40°C

Diyarbakır: 44°C

Batman: 45°C

Yaşam
Lavabodan gelen kötü kokular kabusunuz olmasın! Bu iki yöntemle artık mis gibi kokacak
Lavabodan gelen kötü kokular kabusunuz olmasın! Bu iki yöntemle artık mis gibi kokacak
Bu burçlar öfkeden kuduruyor! En sinirli 5 burç ortaya çıktı
Bu burçlar öfkeden kuduruyor! En sinirli 5 burç ortaya çıktı
Adını böyle yapan o restorandan bedava yemek yiyecek! Tek seferlik değil ömür boyu
Adını böyle yapan o restorandan bedava yemek yiyecek! Tek seferlik değil ömür boyu
e-Devlet'in birebir kopyasını yaptılar! Eğer böyle görünüyorsa sakın bilgilerinizi girmeyin
e-Devlet'in birebir kopyasını yaptılar! Eğer böyle görünüyorsa sakın bilgilerinizi girmeyin
Olası İstanbul depreminde bu ilçeler yerlebir olacak! İlçe ilçe açıklandı
Olası İstanbul depreminde bu ilçeler yerlebir olacak! İlçe ilçe açıklandı
9-12 yaş arası çocuğu olan Ankaralılar hemen başvursun! Belediye ücretsiz yaptı
9-12 yaş arası çocuğu olan Ankaralılar hemen başvursun! Belediye ücretsiz yaptı
İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Denizli ve 5 ile uyarı! Şimdiden hazırlığınızı yapın
İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Denizli ve 5 ile uyarı! Şimdiden hazırlığınızı yapın