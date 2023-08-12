İstanbul, İzmir, Ankara, Urfa ve Maraş'taki 65 yaş üzerine duyuruldu: 5 saat boyunca adım atmak yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bugün Türkiye genelinde aşırı sıcaklarla ilgili yapılan uyarının ardından, 65 yaş üstü kişiler, çocuklar, bebekler ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için ciddi tehlike oluşturabileceği nedeniyle bugün 5 saat boyunca sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla da 65 yaş üstü bireylere sokağa çıkma yasağı getirildi.

O İLLERDE SICAKLIK 40'I AŞTI





İstanbul, İzmir başta olmak üzere Urfa, Maraş, Adıyaman ve Hatay gibi illerde bu sokağa çıkma yasağı uygulandı. MGM yetkilileri, sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle kronik sağlık sorunları, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarının önemini vurguladı. Ayrıca, il il hava durumu tahminleri açıklandı ve özellikle Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya gibi illerde 40 derecenin üzerine çıkabilecek sıcaklıkların beklendiği belirtildi.

İşte bazı illere ait tahmin edilen sıcaklık değerleri:

Aydın: 35°C

Denizli: 37°C

Konya: 36°C

Ankara: 35°C

Sivas: 39°C

Gaziantep: 39°C

Şanlıurfa: 42°C

Adıyaman: 41°C

Malatya: 40°C

Diyarbakır: 44°C

Batman: 45°C