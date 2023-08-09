İstanbul, İzmir, Ankara ve o illere duyuruldu! Tam 240 saat boyunca devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Yeni Haftanın Hava Durumu Raporu: Sıcaklıklar Değişiyor!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerin hava durumuyla ilgili uyarıda bulundu. Hafta boyunca sürecek olan hava değişiklikleriyle ilgili raporunu yayınlayan Meteoroloji, vatandaşları bilgilendirdi. Yeni haftada hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne yönde değişecek? Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerin hava durumunu açıkladı.

Kuzey bölgelerde yağışın olmadığı, ancak sıcaklıkların bir miktar azalacağı belirtiliyor. Bu azalmanın hafta boyunca ülke genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Sıcaklık ortalamalarına dönüş beklentisi bulunuyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklarda bir artış görülecek, ancak bu artışın fazla olmayacağı tahmin ediliyor. Salı gecesi ve çarşamba Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde hafif yağış bekleniyor.

İstanbul'da bugün 32, çarşamba günü ise 28 derece olması öngörülüyor. İzmir'de sıcaklıklar 34-35 derece arasında devam edecek. Ankara'da bugün 35, yarın 36, çarşamba günü ise 32 derece sıcaklık bekleniyor. Antalya'da ise sıcaklık 32 derecede devam edecek. Yeni haftada serinleme ve kuzey bölgelerinde, göller bölgesinde hafif yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanlarından Kerem Ökten, önümüzdeki günlerin hava durumuyla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Özellikle İstanbul'un, Basra sıcaklarından kurtulmaya başladığını vurgulayan Ökten, hava durumundaki değişikliklere dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımlayarak önemli bilgiler paylaştı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yaşanacak hava değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. İçerisinde bulunduğumuz günlerde artan sıcaklıklar ve hava koşullarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiren rapor, dikkat çekici detaylar içeriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşların merakla beklediği yeni haftanın hava tahminleri ve sıcaklık durumlarıyla ilgili uzman yorumları, raporda yer alıyor.

Rapora göre, haftanın başlangıcında yağış beklenmese de kuzey bölgelerde sıcaklıklarda hafif bir düşüş gözlemleneceği ifade ediliyor. Bu sıcaklık düşüşünün hafta boyunca tüm ülke genelinde devam edeceği ve sıcaklıkların ortalama değerlere geri döneceği belirtiliyor. Ancak hafta sonunda tekrar sıcaklıklarda hafif bir artış olabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, özellikle Salı gününden itibaren Marmara'nın doğusundan Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'e kadar olan bölgelerde yağışın etkili olacağını söylüyor. Yağışların yoğun olmaması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanlarından Kerem Ökten, hava durumuyla ilgili önemli bilgiler veriyor. İstanbul'da sıcaklığın 32, Çarşamba günü ise 28 derece olacağını belirten Ökten, hafif yağış beklendiğini aktarıyor. İzmir'de sıcaklığın 34-35 derece civarında seyredeceğini ifade eden Ökten, Ankara'da ise sıcaklığın 35 derece olacağını dile getiriyor.

Uzmanların yaptığı açıklamalar ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporu, vatandaşların yeni hafta planlarını yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalarını sağlayacak önemli bilgiler sunuyor. Hava durumu raporuna göre, salı gününden itibaren serinlemelerin yaşanacağı belirtiliyor. Üst atmosferde meydana gelen soğuma, gökyüzünün yüksek kesimlerinde eksi 5 dereceden eksi 10 dereceye düşeceği şeklinde ifade ediliyor. Bu soğuma, yeryüzünün geceleyin daha fazla ısı kaybetmesine neden olacak.

Özellikle batı bölgelerinde etkili olacak kuzeyli rüzgarlar ise dikkat çekiyor. Yarın öğlen saatlerinde başlayacak olan kuzeyli rüzgarlar, 16 Ağustos Çarşamba gününe kadar 240 saat boyunca etkili olacak. Bu rüzgarların zaman zaman kuvvetli, bazen hafif etkili olacağı tahmin ediliyor. Salı ve Çarşamba günleri ise özellikle etkili olacak. Hafif yağışlarla birlikte geceleri bazı bölgelerde üşüme görülebileceği ifade ediliyor.

Bölgesel olarak incelendiğinde, Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve güneşli hava beklenirken, İstanbul'da 32, Edirne'de 36, Bursa'da 33, Kocaeli'de 35 derece ölçülüyor. Ege Bölgesi'nde gökyüzünün az bulutlu ve güneşli olduğu, İzmir ve Muğla'da 34, Denizli'de 38, Afyonkarahisar'da 35 derece ölçüldüğü görülüyor. Öte yandan İç Anadolu Bölgesi'nde güneşli hava hakim. Sıcaklıklar 35 ila 40 derece arasında değişiyor. Karadeniz Bölgesi'nde hava az bulutlu ve Bolu, Samsun'da 32, Trabzon'da 30 derece olarak ölçülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar görülürken, diğer bölgelerde az bulutlu ve güneşli hava etkili. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise güneşli ve sıcak hava devam ediyor.