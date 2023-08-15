İstanbul karanlığa bürünecek! BEDAŞ duyurdu: O ilçelerde elektrik olmayacak
İstanbul adeta karanlığa bürünecek. Kesinti çalışmalarından ötürü o ilçeler üzerinde bilgilendirme mesajı yayınlandı. Megakentte elektrik hatları üzerinde çalışmalar yapılırken belirlenen saatler arasında ilçe bazlı elektrik kesintisi yaşanacak. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama…
ELEKTRİK VERİLMEYECEK İLÇELER
Beylikdüzü, Güngören, Çatalca, Esenyurt, Beşiktaş ve Beyoğlu gibi ilçeleri etkileyecek planlı elektrik kesintisi, bazı ilçelerde 8 saati bulacak.
ARNAVUTKÖY
NO: 34979237
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKGÜL, AKKIZ, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTINTAŞ, ALİHAN, ATAKAN, AYDENİZ, AZER, AZZAM, BAYRAK, BAŞARAN, BEHİCE, BEYKAN, BİLEN, COŞAR, DENGE, DOLMABAHÇE, DÜZYOL, DİNÇER, EMRAH, ERENLER, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEDAKAR, GEDİK, GURBET, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜNDOĞDU, GÜZEL PARK, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KERMES, KILAVUZ, KINA, KORUİÇİ, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MEMBA, MENZİL, MUALLİM, MUHTEŞEM, MÜMİN, NURSEL, NİLSU, REİS, SABRİ, SARIKIZ, SARVAN, SELDA, SELİM, SUALTI, SÖZ, TALEBE, TANER, TARHAN, TAŞOLUK, TUNÇ, UYUM, VARDAR, YAVUZHAN, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM, ÖZER, ÖĞÜN, ÜLKÜMEN, İZ, ŞİMAL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKIBET, BAŞARAN, CANFEDA, EBUSUUD, MALTEPE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, YAZGI sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 15/08/2023 01:00:00 - 15/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 349792
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKGÜL, AKKIZ, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTINTAŞ, ALİHAN, ATAKAN, AYDENİZ, AZER, AZZAM, BAYRAK, BAŞARAN, BEHİCE, BEYKAN, BİLEN, COŞAR, DENGE, DOLMABAHÇE, DÜZYOL, DİNÇER, EMRAH, ERENLER, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEDAKAR, GEDİK, GURBET, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜNDOĞDU, GÜZEL PARK, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KERMES, KILAVUZ, KINA, KORUİÇİ, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MEMBA, MENZİL, MUALLİM, MUHTEŞEM, MÜMİN, NURSEL, NİLSU, REİS, SABRİ, SARIKIZ, SARVAN, SELDA, SELİM, SUALTI, SÖZ, TALEBE, TANER, TARHAN, TAŞOLUK, TUNÇ, UYUM, VARDAR, YAVUZHAN, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM, ÖZER, ÖĞÜN, ÜLKÜMEN, İZ, ŞİMAL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKIBET, BAŞARAN, CANFEDA, EBUSUUD, MALTEPE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, YAZGI sk / ÇİLİNGİR mah.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah GÜLBAHÇE sk / BAKLALI mah BÜYÜK ÇİFTLİK sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34984844
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah GÜLBAHÇE sk / BAKLALI mah BÜYÜK ÇİFTLİK sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34984848
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, BALCI, BOZÜYÜK, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, KORU, MEŞELİK, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ŞEREF sk / TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.