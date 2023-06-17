İstanbul karanlığa gömülecek! O ilçelere duyuruldu: Saatlerce elektrikler kesilecek
Yayınlanma:
İstanbul'da 16-17 Haziran tarihlerinde birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler gün boyunca devam edecek. Daha fazla bilgi için yerel enerji dağıtım şirketiyle iletişime geçmeniz önemlidir.
- İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 16-17 Haziran 2023 tarihlerinde elektrik kesintisi olup olmayacağını merak ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulayacağı ilçe ve mahalleleri duyurdu. İşte İstanbul Avrupa Yakası'nda planlı elektrik kesintisi yaşanacak yerlerin listesi:
16 Haziran 2023 Perşembe Elektrik Kesintisi:
- Beyoğlu: Şehit Muhtar Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
- Esenyurt: Battalgazi Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09:00-12:00, Bağlarçeşme Mahallesi'nde bazı sokaklarda 10:00-12:00, Sultanıye Mahallesi'nde bir sokakta 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
- Eyüpsultan: Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09:00-15:00, Çırçır Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09:00-17:00, Yeşilpınar Mahallesi'nde bazı sokaklarda 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
- Kâğıthane: Gürsel Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09:00-13:00, Merkez Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09:30-13:30, Çeliktepe Mahallesi'nde bazı sokaklarda 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
- Sarıyer: Rumeli Feneri Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
- 17 Haziran 2023 Cuma Elektrik Kesintisi:
- Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti yapılacak sokaklar, mahalleler ve kesinti süreleri BEDAŞ'ın web sitesinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.
- Önlem almanızı tavsiye ederiz. Elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak için ALO 186 hattını arayabilir veya BEDAŞ'ın mobil uygulamasını indirebilirsiniz.
Yaşam
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.