İstanbul karanlığa gömülecek! O ilçelere duyuruldu: Saatlerce elektrikler kesilecek

İstanbul'da 16-17 Haziran tarihlerinde birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler gün boyunca devam edecek. Daha fazla bilgi için yerel enerji dağıtım şirketiyle iletişime geçmeniz önemlidir.