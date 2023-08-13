İstanbul, Kırklareli, Ankara, Bolu ve o illerde sağanak alarmı! Meteoroloji gün ve saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini vatandaşla paylaştı. Birçok ilde sağanak yağış geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke kuzey kesiminde parçalı bulutlu hava olacak. Marmara bölgesi doğu kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi kıyı kesimi ve Kırklareli, Eskişehir, Çankırı il çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde olacak. Diğer bölgelerde mevsim normallerine yakın sıcaklık olması bekleniyor. Rüzgar ise genel olarak kuzey kesimden esecek. Bölgelere göre hava durumu tahminleri şu şekilde;





MARMARA BÖLGESİ

Bölgenin doğu kesimi ve Kırklareli il çevresinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuzeydoğu kesiminden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

-İstanbul parçalı bulutlu olacak ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Kırklareli öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Kocaeli parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

EGE BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-İzmir az bulutlu ve açık olacak.

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin az bulutlu olması ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava olması bekleniyor.

-Antalya az bulutlu ve açık olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve öğle saatleri itibariyle Eskişehir, Çankırı ve Ankara kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak.

-Ankara öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli sağanak yağışlı olacak.

-Bolu öğle saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

-Düzce gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve açık olacak.

-Erzurum parçalı ve az bulutlu olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOOLU BÖLGESİ

Bölge geneli az bulutlu ve açık olacak.

-Diyarbakır az bulutlu ve açık olacak.