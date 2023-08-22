İstanbul, Manisa ve Konya'da iş arayanlar yaşadı! 2 şartı sağlayan 55 puanla memur olacak

Memurlar yerel yönetimler tarafından istihdam edilmektedir. Üç belediye tarafından yapılan son dakika duyurularında, belediyelerdeki eksikliklerin giderilmesi için çeşitli görev ve niteliklerde 251 memur alımı yapılacağı belirtildi. Buna göre, 657 Sayılı Devlet Memurları kanun kapsamında itfaiye eri ve zabıta memuru alşımları gerçekleştirilecek. İlk defa atanacaklar için uygulanacak esaslar kapsamında ise toplamda alınacak olan 251 memur için KPSS Şartı istenecektir. Haberimizin detaylarında belediye personel kontenjan bilgileri ve başvuru şartlarıyle ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır.

3 Belediye 251 Memur Alımı

Belediyeler, Ön Lisans ile Lisans mezunu şeklinde 251 memur alımı yapacaklar. Alım yapıcak olan kentenjanlar ise;

6 Tahsildar,

200 İtfaiye Eri,

25 Düz memur,

20 Zabıta Memuru şeklinde belirlenmiştir.

Memur alımı ilanı yayınlayan iller ise Manisa, İstanbul ve Konya Belediyeleridir..

Başvuru şartları nelerdir?

Yukarıdaki ilgili kadrolara aday olacaklara yönelik genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlar uygulanır. Ayrıca eğitim, KPSS, yaş, boy, sağlık durumu gibi nitelikler de aranacaktır.

Genel şartlar nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak, Kamu haklarından yoksun bırakılmamak, görevini yapması için herhangi engel sağlık sorunu bulunmamak, teftiş süreci güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmalarından olumlu sonuç almak, adli sicil kaydı bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya askerlikle ilgisi olmayan.

KPSS durumu nedir?

Belediyelerin, en düşük olarak 55 KPSS puanına sahip memur alımı yapacakları bildirildi. Adayların 2022 yılında yapılan KPSS'den ön lisans için P93 ve lisans için P3'ten en az 55 ya da 70 puan almaları gerekmektedir.

Önlisans ve Lisans derecesine sahip adaylar arasında alım yapılacağından, adayların ilgili alanlarda iki yıllık ve dört yıllık eğitim veren üniversitelerden ilgili alanlardan mezun olmaları gerekmektedir.

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım Şartları

İtfaiye alımı için “Erkek en az 167 cm, kadın 160 cm, B Sınıfı veya daha yüksek sürücü belgesi sahibi olmak, sınav tarihi itiabriyle 30 yaşından gün alınmamış olmak, sağlık alanında görevine engel bir durumunun olmaması.

Memur alımı yapılacak şehirler ve başvuru detayları:

Belediye görevlilerinin alımı Eylül ayı sonrasında başlayacak. Alım yapacak olan belediyelerin koordinatları şu şekildedir;

Manisa Büyükşehir Belediyesi:

Başvuru Tarihleri: 25 - 29 Eylül 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi:

Başvuru Tarihleri: 25 - 29 Eylül 2023

İstanbul Kağıthane Belediyesi:

Başvuru Tarihleri: 2 - 6 Ekim 2023