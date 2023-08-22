İstanbul, Rize, Eskişehir, Konya, İzmir, Ankara'ya bu kez müjde geldi! Bunaltıcı günler o günden sonra bitecek

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklıkları hakkında bilgi verdi.

Çelik, sıcaklıkların genel anlamda düşeceğini belirtirken, yine de ülkenin batı, iç ve güney bölgelerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini ifade etti.

Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney bölgelerinde sıcaklıkların 4-5 derece düşmesinin öngörüldüğünü vurgulayan Çelik, Doğu Karadeniz, Kars ve Ardahan çevresi dışında genel olarak yağış beklenmediğini ve havanın genellikle az bulutlu ve güneşli olacağını açıkladı.

Çelik, Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan esen kuvvetli rüzgarların önümüzdeki 3 gün daha etkili olacağını, ancak hafta ortasından itibaren rüzgarın etkisinin azalacağını belirtti.





Büyük şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir için yağış beklentisi olmadığını dile getiren Çelik, "Sıcaklıklar biraz mevsim normallerine yaklaşıyor gibi görünüyor. Örneğin, Ankara'da önümüzdeki 3-4 gün boyunca sıcaklıklar 33-35 derece arasında değişecek. İstanbul'da büyük bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor, 32-33 derece sıcaklıklar hafta boyunca devam edecek. İzmir için ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredecek. İzmir'de hafta içinde en yüksek sıcaklık tahmini 35-36 derece olacak." şeklinde konuştu.

Çelik, sıcaklıkların düşse de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği göz önünde bulundurularak önlem alınması gerektiğini de vurguladı.