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İstanbul, Sakarya, Bursa, Edirne, Tekirdağ ve o iller şimdi yandı! Evden çıkan felaketi yaşayacak

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İstanbul, Sakarya, Bursa, Edirne, Tekirdağ ve o iller şimdi yandı! Evden çıkan felaketi yaşayacak
Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre; ülke genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde aniden yükselerek 11 derece artacak. İstanbul şu sıralar nemli olan hava yeniden ısınmaya başlayacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ege için yeni uyarılarda bulundu. İşte beklenen hava durumu tahmini...

İstanbul'a sıcak hava dalgasının dönüşüne dair yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji kaynaklarına göre, ülke genelinde yaygın olan sıcaklık artışı İstanbul'da da etkili olacak. Yaklaşan günlerde sıcaklık aniden yükselerek 11 derece artacak. Şu an nemli havanın yerini tekrar ısınmaya bırakması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle İstanbul ve Ege bölgesi için yeni hava durumu uyarıları yapmıştır. Detaylı tahminler aşağıda yer alıyor. İşte detaylar...

sıcak hava

SICAKLIK ARTIŞI İÇİN UYARI

Marmara bölgesindeki rüzgarın İstanbul'a biraz rahatlık getirdiği ancak nem oranının artmaya devam ettiği belirtildi. Meteoroloji tarafından yeni bir uyarı geldi ve İstanbul'un önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşılaşacağı açıklandı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu konusunda önemli bilgileri paylaştı. İşte diğer ayrıntılar....

sıcak hava

Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, sıcakların hala etkili olmaya devam edeceğini belirtti. İç Anadolu ve İç Ege bölgelerinde sıcaklıkların yüksek seyredeceğini ifade etti. Ankara'nın 38, Denizli, Uşak ve Manisa'nın ise 40 derecenin üzerinde sıcaklıklarla karşılaşacağını söyledi. Bu sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceğini ve pazartesi günü itibarıyla sıcaklıkların normale döneceğini belirtti.

Prof. Dr. Şen, Salı günü yeni bir sıcak hava dalgasının geleceğini ve özellikle Ege ve Antalya bölgelerini etkileyeceğini vurguladı. Bu bölgelerde sıcaklıkların ortalamanın 7-8 derece üzerine çıkabileceğini ifade etti. Hafta sonuna doğru ise Marmara bölgesini de etkileyecek olan bu sıcak hava dalgasının İstanbul'a da geleceğini söyledi. Sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkabileceğini belirtti.

Bu açıklamalarla birlikte, İstanbul ve çevresinin yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı. Yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması önerildi.

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