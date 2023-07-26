  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. İstanbul sokakları Afrika'ya döndü! Şehrin göbeğinde oluk oluk yayılıyorlar

İstanbul sokakları Afrika'ya döndü! Şehrin göbeğinde oluk oluk yayılıyorlar

Yayınlanma:
İstanbul sokakları Afrika'ya döndü! Şehrin göbeğinde oluk oluk yayılıyorlar
Havaların ısınması buna da sebep oldu! Şehrin ortasında görenlerin dudakları uçukluyor! Tüm detaylar haberimizde.

İstanbul'da şehrin ortasında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti! Sanki Afrika'dayız dedirtti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'UN ORTASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Hava sıcaklıkları rekor kırmaya devam ederken yılanlar da kış uykularını bitirdi. Yılan vakalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Dev yılanlar şehrin göbeğinde görüntülendi. O ilde yılan istilası başladığı söyleniyor! Yılanların yuvalarından çıkmaya başlamasıyla birlikte uzmanlar da halkı üstüne basa basa uyarmaya başladı. 

istanbul'da yılan ortaya çıktı

Görenleri korkutan görüntüler İstanbul Başakşehir ilçesinde yer alan Bahçeşehir semtinden geldi. Görüntülerde yılanın bir siteye girdiği görülüyor. Sitede yaşayan vatandaşlar ise itfaiyeyi arayarak haber verdi. İtfaiye ekipleri yılanı site bahçesinden aldı ve tekrar doğaya bıraktı. Yılanın ise zehirli olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz dönemde de Bahçeşehir'de Türkiye'nin en zehirli yılanı ortaya çıkmıştı.

Yaşam
El Nino Türkiye'yi vurmaya geliyor! 2 bölge için tehlike çanları çaldı
El Nino Türkiye'yi vurmaya geliyor! 2 bölge için tehlike çanları çaldı
5 il ve diğerlerinde cehennem sıcakları geliyor! Tarih verildi: Böyle doğal afet görülmedi
5 il ve diğerlerinde cehennem sıcakları geliyor! Tarih verildi: Böyle doğal afet görülmedi
Bu karar boşanmaları artırır! Eşinden habersiz bunu yapanların başı belada!
Bu karar boşanmaları artırır! Eşinden habersiz bunu yapanların başı belada!
Kışlıkların dolaptan çıkma vakti geldi! Yoğun kar yağışı için tarih açıklandı
Kışlıkların dolaptan çıkma vakti geldi! Yoğun kar yağışı için tarih açıklandı
Bu karışımı döktükten sonra saksılardan çiçek fışkıracak! Açmayan tek dal bile kalmayacak
Bu karışımı döktükten sonra saksılardan çiçek fışkıracak! Açmayan tek dal bile kalmayacak
Sivri sinek ısırıklarından bıkanlar hemen denesin! Evdeki tek ürünle artık onlar sizden kaçacak
Sivri sinek ısırıklarından bıkanlar hemen denesin! Evdeki tek ürünle artık onlar sizden kaçacak
Kirada oturanlar bu detaya dikkat! Ev sahiplerinin yeni ali cengiz oyunu ayyuka çıktı
Kirada oturanlar bu detaya dikkat! Ev sahiplerinin yeni ali cengiz oyunu ayyuka çıktı