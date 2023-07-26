İstanbul sokakları Afrika'ya döndü! Şehrin göbeğinde oluk oluk yayılıyorlar

İstanbul'da şehrin ortasında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti! Sanki Afrika'dayız dedirtti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'UN ORTASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Hava sıcaklıkları rekor kırmaya devam ederken yılanlar da kış uykularını bitirdi. Yılan vakalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Dev yılanlar şehrin göbeğinde görüntülendi. O ilde yılan istilası başladığı söyleniyor! Yılanların yuvalarından çıkmaya başlamasıyla birlikte uzmanlar da halkı üstüne basa basa uyarmaya başladı.





Görenleri korkutan görüntüler İstanbul Başakşehir ilçesinde yer alan Bahçeşehir semtinden geldi. Görüntülerde yılanın bir siteye girdiği görülüyor. Sitede yaşayan vatandaşlar ise itfaiyeyi arayarak haber verdi. İtfaiye ekipleri yılanı site bahçesinden aldı ve tekrar doğaya bıraktı. Yılanın ise zehirli olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz dönemde de Bahçeşehir'de Türkiye'nin en zehirli yılanı ortaya çıkmıştı.