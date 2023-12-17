İstanbul'un tüm ilçelerinde aynı anda başlayacak! 16-17 Aralık tarihlerinde bir anda gerçekleşecek

Meteoroloji saatleri verilerine göre, hafta sonu mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıkların, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olması bekleniyor. Sağanak yağış uyarısı yapılan iller arasında yer alıyor.

Özellikle Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yağışlı hava beklenirken, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların görülmesi öngörülüyor.

RÜZGAR KUVVETİNİ ARTIRACAK





Trakya ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklentisi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ve bu duruma karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği ifade edildi. Fırtınanın Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI





İstanbul için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova gibi illerde 16 Aralık Cumartesi günü karla karışık yağmur beklenirken, 17 Aralık Pazar günü ise İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik gibi bölgelerde sağanak yağış tahmin ediliyor.