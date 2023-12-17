İstanbul'un tüm ilçelerinde aynı anda başlayacak! 16-17 Aralık tarihlerinde bir anda gerçekleşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-17 Aralık tarihlerinde İstanbul ve çevresinde kışın etkili olacağına dair uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının aniden düşeceği, hafta sonunda ise 48 saat süreyle kesintisiz sağanak yağmurun beklendiği belirtildi. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne gibi illerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte ayrıntılar...

İstanbul'un tüm ilçelerinde aynı anda başlayacak! 16-17 Aralık tarihlerinde bir anda gerçekleşecek
Yayın Tarihi:

Meteoroloji saatleri verilerine göre, hafta sonu mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıkların, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olması bekleniyor. Sağanak yağış uyarısı yapılan iller arasında yer alıyor.

Özellikle Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yağışlı hava beklenirken, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların görülmesi öngörülüyor.

RÜZGAR KUVVETİNİ ARTIRACAK

kuvvetli rüzgar

Trakya ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklentisi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ve bu duruma karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği ifade edildi. Fırtınanın Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

sağanak

İstanbul için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova gibi illerde 16 Aralık Cumartesi günü karla karışık yağmur beklenirken, 17 Aralık Pazar günü ise İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik gibi bölgelerde sağanak yağış tahmin ediliyor.

Öne Çıkanlar
Dağ gibi biriken borçları kapatmak için son şans! O tarihte başvurular kapanacak Dağ gibi biriken borçları kapatmak için son şans! O tarihte başvurular kapanacak
Memur ve emeklilerin Ocak zammı hayal kırıklığı mı olacak?: 2024 emekli ve memur zammı için Mehmet Şimşek'ten kötü haber! Memur ve emeklilerin Ocak zammı hayal kırıklığı mı olacak?: 2024 emekli ve memur zammı için Mehmet Şimşek'ten kötü haber!
Doğal gaz faturanızı dert etmeyin! 3 tüyo ile artık yarısını ödeyeceksiniz Doğal gaz faturanızı dert etmeyin! 3 tüyo ile artık yarısını ödeyeceksiniz
Çok Okunanlar
Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor Evdeki malzemelerle nefis tatlı! Sadece 15 dakikada hemen hazır Evdeki malzemelerle nefis tatlı! Sadece 15 dakikada hemen hazır Başvurular bugün başladı: TÜBİTAK sınavsız memur alımı müjdesi verdi Başvurular bugün başladı: TÜBİTAK sınavsız memur alımı müjdesi verdi Evlilik lafını duyunca ardına bakmadan kaçan 5 burç belli oldu! Evlilik lafını duyunca ardına bakmadan kaçan 5 burç belli oldu! Doğal gaz faturanızı dert etmeyin! 3 tüyo ile artık yarısını ödeyeceksiniz Doğal gaz faturanızı dert etmeyin! 3 tüyo ile artık yarısını ödeyeceksiniz Evdeki malzemelerle pasta tarifi! Şipşak hazır, hiç masrafa sokmayacak Evdeki malzemelerle pasta tarifi! Şipşak hazır, hiç masrafa sokmayacak