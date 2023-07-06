İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Kafelerde artık yapılamayacak: Yasaklandı

İstanbul Valiliği, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında nargile salonları ve kafelerde nargile servisinin geçici bir süre durdurulacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar gereği nargile salonlarının ve kafelerin faaliyetlerine ara verileceği belirtildi. Ayrıca konaklama tesisleri, plajlar, piknik alanları ve parklarda da nargile servisinin yapılmaması kararının alındığı vurgulandı. Bu tedbirler, salgının yayılmasını engellemek ve halk sağlığını korumak amacıyla alınmaktadır.

İSTANBUL VALİLİĞİ YAZI YAYIMLADI











Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda, 2020 yılında nargile kafelerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin yeni kararıyla birlikte nargile servisinin yasaklandığı ifade edildi. Nargile salonu ve nargile kafelerin faaliyetlerine ilişkin alınan kararın, 16 Mart 2020 tarihli Bakanlık emri gereği geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin resmi sitesinde yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında nargile salonu ve kafelerin faaliyetlerine ara verilmesine devam edildiği ve yeni bir karar alınıncaya kadar nargile servisinin hiçbir işyerinde yapılmamasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu kararlar, halk sağlığını korumak amacıyla alınan önlemler arasında yer alırken, salgının yayılmasını engellemek ve riski minimize etmek adına önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir. İstanbul Valiliği'nin açıklamaları doğrultusunda, nargile salonları ve kafelerdeki nargile servisiyle ilgili kısıtlamaların sürdürülmesi, salgının kontrol altına alınması ve toplum sağlığının korunması adına önemli bir adım olarak görülmektedir.