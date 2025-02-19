İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edileceğini duyurdu. Okul tatili de merak konusu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:00
İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

İstanbul Valisi'nden Önemli Uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından, sosyal medya üzerinden vatandaşa uyarılarda bulundu.

Bugün başlaması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tüm uçuşların iptal edileceği ifade edildi.

Soğuk Hava Dalgası İstanbul'u Etkileyecek

19 Şubat 2025 tarihinden itibaren Sibirya'dan gelen dondurucu soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 3 gün için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Karla Mücadele ve Uçuş İptalleri

AKOM'un yaptığı açıklamaya göre, 19 Şubat'tan itibaren İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşecek ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte kar yağışı 4 gün boyunca aralıksız devam edecek. Bu nedenle, uçuşların iptal edilmesi gündemde.

Vali Davut Gül, olumsuz hava koşullarına ilişkin yaptığı uyarıda; “19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında kötü hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önemlidir.” ifadesini kullandı.

Uçuşların İptal Durumu

Olumsuz hava koşulları kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımını da etkileyecek gibi görünüyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ait otorite, 20 Şubat Perşembe günü uçuşların %10’unun, 21 Şubat Cuma günü ise %15’inin iptal edileceğini duyurdu. Türk Hava Yolları (THY) da 19 Şubat 2025 tarihinden itibaren bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Uçuşu olan vatandaşların, havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Okul Tatili Beklentisi

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de okulların tatil edilip edilmeyeceği. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle öğrenciler ve veliler, Valilikten gelecek tatil haberini bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, hava koşullarının olumsuz etki yaratması durumunda okulların tatil edilmesi mümkün görünüyor.

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