İstanbul ve iki bölge için kritik uyarı! En kavurucu çöl sıcakları kapıda: Uzmanlar tarih vererek duyurdu

Türkiye'de çöl sıcaklarının etkileri yaşanmaya başlarken özellikle o tarihlere dikkat çekildi. Uzmanların değerlendirmeleri üzerine İstanbul'da kavurucu sıcaklara rüzgarın zayıflaması etkili olacak. Marmara'nın yanında Akdeniz ve Ege'de aynı oranda sıcağa maruz kalacak. Haftaya Salı gününden sonrası için uyarılar verildi.

MGM tarafından yapılan açıklama üzerine batı ve güney bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgalarının 19 Temmuz itibariyle yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3-8 derece aralığında artması tahminler arasında.





ÇÖL SICAKLARI GELDİ

Hava durumları üzerinden yapılan incelemelerde son değerlendirmeler yapıldı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklar etkili olurken çöl sıcağının etkisinin artacağı belirtildi. Diğer hafta Pazartesi ve Salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanırken sonrasında ise ikinci hava dalgası etkisini sürdürecek. En sıcak günler o zaman yaşanacak. Marmara, Ege, İstanbul ve Batı kesimlerle beraber Akdeniz'de kavurucu sıcaklar olacak.