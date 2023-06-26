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İstanbul ve Kocaeli'de Bayramda Yağmur Bekleniyor

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İstanbul ve Kocaeli'de Bayramda Yağmur Bekleniyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bayramın 2. günü İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarının olabileceği kaydedildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bayramın 2. günü İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarının olabileceği kaydedildi. Bayramın 1. günü bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülürken, bayramın son gününde ise bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bayramın 3. günü ise Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarının olabileceği belirtildi.

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