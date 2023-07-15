İstanbul ve o iller için alarm verildi! Termometreler 42 dereceye fırlayacak: Dışarı çıkan yandı

Temmuz ayıyla beraber sıcaklıklar hızla artmaya başlarken El Nino hava sistemi etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları yükselirken günden güne hava durumundaki dereceler göz korkuttu. MGM tarafından gelen son dakika uyarılarında İstanbul başta olmak üzere o illerde 42 derecelerin görüleceği belirtildi. Uzman Ökten'in uyarıları ve açıklamaları haberimizde yer almaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamalarda ülkemizin iç ve batı bölgelerinde çok bulutlu hava etkili olurken İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimlerinde ise bölge bölge de olsa sağanak yağışlı az bulutlu ve açık geçeceği söylendi.

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