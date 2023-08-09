İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ listede! Sıcaklar bitti, sırada bu var

Marmara Bölgesi, son dönemde Afrika sıcakları ve ardından gelen "eyyamı bahur" adı verilen sıcak hava dalgalarıyla yoğun bir şekilde etkilenmişti. Ancak Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bu yoğun sıcaklık dalgası artık sona eriyor. Bölgede yaşayanlar için rahatlatıcı bir haber ise, hava sıcaklıklarının artık mevsim normallerine yaklaşacağının belirtilmesi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nde yaşanan sıcaklıkların yakın zamanda daha ılıman bir seviyeye düşeceğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının azalarak, mevsim normallerine uygun şekilde 28 ila 30 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bölgede yer yer bu değerlerin altına düşeceği de gözlemlenebilir.

Afrika sıcakları ve "eyyamı bahur"un neden olduğu yoğun sıcaklık artışıyla birlikte zorlu bir dönem geçiren Marmara Bölgesi halkı için bu haber, ferahlatıcı bir soluk olarak kabul ediliyor. Sıcaklıkların normale dönmesiyle birlikte bölge sakinleri, daha rahat bir ortamda günlük hayatlarını sürdürebilme imkanına kavuşacak. Bu durum, hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlayarak daha konforlu bir yaşam sürme fırsatı sunacak.

Marmara Bölgesi, yoğun Afrika sıcaklarının ve ardından gelen sıcak günlerin etkisiyle bunalmıştı. Ancak Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bu sıcaklık dalgasının sona erdiği ve sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği müjdesi geldi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde bu hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının azalmaya başlayacağı ve mevsim normallerine yakın seviyelere ineceği belirtiliyor.

Özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi illerde sıcaklık değerlerinin 28 ila 33 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Bu durum, bölgede yaşayanların rahat bir nefes almasına ve daha normal sıcaklık değerlerine kavuşmasına olanak sağlayacak.

Marmara Bölgesi, son dönemde etkisini sürdüren Afrika sıcakları ve ardından gelen sıcak hava dalgalarıyla birlikte yüksek sıcaklıkların etkisi altında kalmıştı. Ancak Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bu sıcaklık dalgası artık sona eriyor. Bölge halkı için iyi haber ise, sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine dönmesi ve daha rahat bir havanın kendini hissettirmesi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin bu hafta başından itibaren daha ılıman bir hava ile tanışacağı belirtildi. Sıcaklıkların azalarak, mevsim normallerine yani 28 ila 30 derece aralığına dönmesi öngörülüyor. Ayrıca, yer yer bu değerlerin altına inmesi bekleniyor.

Özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi illerde sıcaklıkların 28 ila 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, bölge halkının sıcaklıkların normale dönmesiyle birlikte rahat bir nefes almasını ve daha konforlu bir ortamda günlük aktivitelerini sürdürmesini sağlayacak. Bu doğrultuda, bölge sakinleri için daha ferahlatıcı ve keyifli bir hava durumunun beklendiği belirtiliyor.