İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa ve Düzce felfena haber! Tam 10 gün etkisini gösterecek

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından "Dikkat" koduyla yaptığı önemli bir duyuru ile dikkatleri üzerine çekti. Ökten, Marmara bölgesinde özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Düzce gibi illerde en az 10 gün süreyle etkili olacak şiddetli poyrazın yaklaştığını duyurdu.



KEREM ÖKTEN UYARDI





Hava durumundaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar, meteoroloji haberlerine daha fazla ilgi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde de bu ilgi artarak devam edecek gibi görünüyor çünkü oldukça ilginç bir hava durumu dönemine giriyoruz.

Özellikle Marmara bölgesinde yer alan Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Düzce gibi iller için yapılan poyraz uyarısı, vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, bu bölgelerde 10 gün boyunca etkili olacak olan poyrazın özellikle öğleden sonraları daha yoğun bir şekilde hissedileceğini ifade etti.