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İstanbul Yenikapı, Kocamustafapaşa, Sirkeci ve Cankurtaran! Bakan Uraloğlu'ndan beklenen haber geldi

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İstanbul Yenikapı, Kocamustafapaşa, Sirkeci ve Cankurtaran! Bakan Uraloğlu'ndan beklenen haber geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme hattıyla ilgili sevindirici haberi paylaştı. Ayrıntılar haberimizde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğu, Sirkeci-Kazlıçeşme hattıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğu, hattın yıl sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlandığını ifade etti.

Projede toplamda 8 istasyon yer alacak. Bu istasyonlar Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci, Cankurtaran, Kazlıçeşme ve Cerrahpaşa olarak sıralanıyor. Bu 8 istasyon aracılığıyla İstanbul halkına daha etkin bir ulaşım imkanı sunulacak. Aynı zamanda, tescilli istasyonların restore edilmesi ve yenilenmesiyle beraber turistik, kültürel ve rekreasyonel anlamda da bu hattın şehre kazandıracağı değerler öne çıkıyor.

TEST AŞAMALARI TAMAMLANMAYA YAKIN

sirkeci

Bakan Uraloğlu, projenin test aşamalarının tamamlanmasının ardından hattın yıl sonuna kadar işletmeye alınacağını vurgulayarak, İstanbul'un ulaşım altyapısının güçlenmesi ve vatandaşların daha kolay, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlaması hedeflendiğini belirtti. Bu projeyle birlikte İstanbul'un ulaşım merkezi daha da geliştirilmiş olacak.

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