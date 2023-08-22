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İstanbul Yenikapı, Kocamustafapaşa, Sirkeci ve Cankurtaran! Bakan Uraloğlu'ndan beklenen haber geldi

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İstanbul Yenikapı, Kocamustafapaşa, Sirkeci ve Cankurtaran! Bakan Uraloğlu'ndan beklenen haber geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğu, yaptığı bir açıklamasında Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki hat ile ilgili müjdeli bir haber paylaştı.

Sirkeci ile Kazlıçeşme arasında hat çalışmaları hakkında bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğu, söz konusu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve hattın hizmete açılacağını duyurdu.

8 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci ile Kazlıçeşme arasındaki har ile ilgili olarak Deneme aşamasının ardından hattı yıl sonuna kadar devreye almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğu

Bakan Uraloğlu, projenin detayları ile bilgi verirken, projenin 8 hattan oluşacağını, Yedikule ile Kocamustafapaşa'nın yanı sıra Yenikapı ve Kumkapı da dahil edilmek üzere 4 tescilmiş istasyonun olacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, açıklamaasının devamında Sirkeci ve Cankurtaran da dahile dilmek kaydıyla 2 yenilenmesi gerek istasyon olduğunu belirterek Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'da bulunan 2 istasyonla beraber İstanbul halkının ulaşım ihtiyacı dışında sosyokültürel, turizm ve diğer imkanların sağlanacağını ifade etti.

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