İstanbul, Zonguldak, Bartın ve diğer illere haber uçuruldu! O saatten sonra sakın dışarı çıkmayın

Sıcaklıklar üst sınıra ulaştı, ancak sonraki iki gün için kırmızı alarm verildi. Ankara, İstanbul, İzmir ile birlikte diğer illerde hava durumu açık. İstanbul dahil 12 il için uyarı yayınlandı.

İşte 9 Temmuz ile 10 Temmuz 2023 hava surumu tahminleri:

9 TEMMUZ 2023





10 TEMMUZ 2023





Son dakika meteoroloji tahminine göre bugün İstanbul dahil olmak üzere 12 ayrı il için sağanak yağışlar konusunda uyarılar yapıldı. 4 il için 'sarı' kodlu uyarı 8 il için 'turuncu' kodlu uyarılar verildi. MGM yetkilileri, İstanbul, Bursa, Yalova'nın yanı sıra Bilecik'te de yerel olmak üzere sağanak, Kocaeli'de çok şiddetli sağanak yağışlar, Sakarya'da kuvvetli sağanak yağışlar, Sakarya'nın doğu ilçesinde ise şiddetli gök gürültülü şeklinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışlar, İstanbul ve Yalova'da Pazar sabahına, diğer yerlerde Pazar akşamına kadar devam edeceği belirtiliyor.