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İstanbul'da can pazarı! Araç durağa daldı

İstanbul Kasımpaşa'da yaşanan olayda, kontrolden çıkan hafif ticari araç, otobüs bekleyen yolcuların arasında daldı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

03 Eylül 2021 Cuma 12:51
İstanbul'da can pazarı! Araç durağa daldı
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Can pazarının yaşandığı, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı kaza olayı sabah saatlerinde İstanbul Kasımpaşa'da yaşandı.

Sabah saatlerinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, cadde üzerinde hareket halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Yolda bir süre ilerleyen araç, otobüs bekleyen yolcuların olduğu durağa daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline haber verdi. 


8 kişi yaralandı

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede 8 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. Can pazarının yaşandığı olay yerinde, yaralanan vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk mücadahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü göz altına alınırken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 

 


Son Güncelleme: 03.09.2021 12:51
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKazaKasımpaşa Kaza
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