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İstanbul'da çete operasyonu: 22 şüpheli daha gözaltına alındı

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İstanbul'da çete operasyonu: 22 şüpheli daha gözaltına alındı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Esenyurt'ta Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçirip onlarca daireyi yüzlerce kişiye sattıkları tespit edilen çeteye yönelik 7 Nisan, 1 ve 9 Mayıs tarihlerinde 3 farklı operasyon düzenlenmişti. Yakalanan 55 kişiden 21'i tutuklanmıştı. Ancak soruşturma kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılması sonucu 24 şüpheli daha tespit edildi ve bu sabah gerçekleştirilen 4. da

İstanbul'da Çete Operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Esenyurt'ta Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçirip onlarca daireyi yüzlerce kişiye sattıkları tespit edilen çeteye yönelik 7 Nisan, 1 ve 9 Mayıs tarihlerinde 3 farklı operasyon düzenlenmişti. Yakalanan 55 kişiden 21'i tutuklanmıştı. Ancak soruşturma kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılması sonucu 24 şüpheli daha tespit edildi ve bu sabah gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda 22 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel de bulunuyor. Baskınlarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 27 mermi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

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