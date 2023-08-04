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İstanbul'da evi olanlar aman dikkat! İçlerinde sizin eviniz de olabilir: Bakanlık tek tek mimledi

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İstanbul'da evi olanlar aman dikkat! İçlerinde sizin eviniz de olabilir: Bakanlık tek tek mimledi
İstanbul'da evi olanlara özel yasa geldiği duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da evi olanlara uyarılarda bulunurken depreme yönelik çalışmalar kapsamında özel yasa geleceğini belirtti. İşte tüm detaylar...

İstanbul depremi için çalışmalar başlatılırken Bakan Özhaseki, İstanbul'un bir yönden rezerv alanların belirlendiğini ve bu alanlarda 300-350 konutun yapılacağı bilgisi verilirken diğer yandan ise Kanal İstanbul çevresinde rezerv alanlar depremzedeler için ayrılması hedefleniyor.

istanbul deprem

5.8 milyon bağımsız birim olurken 1.5 milyonun riskli bölgede bulunduğunun altını çizen Özhaseki, ilk olarak yıkılacak konut 600 civarında olurken 7 ve üzeri deprem yaşandığında 600 bin dairenin yok olacağını belirtti. İstanbul'da iki binanın yıkıldığında bile ulaşımın duracağına, alt yapının çökeceğine ve doğal gazın verilmeyeceğinin altını çizdi. Olası İstanbul depremi için özel yasa yapılacağına dair çalışmalar başlarken bu durumun erken bitirilirse Meclisin açılıp bütçe görüşmelerini beklenmeyeceğini söyleyen Bakan Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümü için toplantılar yapacağını söyledi. 

Yaşam
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