İstanbul'da freni boşalan İETT otobüsü metro istasyonu inşaatına çarparak durdu

Kaza, bugün saat 18:30’da Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’nde yaşandı. 34 TP 5934 plakaya sahip İBB’ye ait halk otobüsü, yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Otobüste seyir halinde olan yolcular korku ile paniğe kapılırken, şoför otobüsü durdurmak için önce refüje çıktı sonrasında metro inşaatının çevresindeki demir bariyerlere çarpmak zorunda kaldı.

Yaşanan kazada yolculardan kimse yaralanmazken, şoför ön camdan yayılan cam kırıklarından dolayı hafif bir yara aldı. Yapılan ihbardan sonra kaza alanını sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Kazadan sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şoföre ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdılar. Kazada otobüste büyük bir hasar meydana gelirken kazanın neden yaşandığıyla ilgili inceleme başlatıldı.