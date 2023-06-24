  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. İstanbul'da Hava Sıcaklığı 30 Dereceyi Gördü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

İstanbul'da Hava Sıcaklığı 30 Dereceyi Gördü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Yayınlanma:
İstanbul'da Hava Sıcaklığı 30 Dereceyi Gördü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
İstanbul'da hava sıcaklığı 30 dereceyi gördü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar şemsiye ile gezerken bazıları gölgede serinlemeyi tercih etti. Gezen Murat Galip, caddelerin üzerinde soğutma sistemi uygulanabileceğini söylerken Taksim'de esnaf olan Adem Çiğdem, işlerinin sıcak hava sayesinde iyi gittiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası İstanbul'da hava sıcaklığı 30 dereceyi gördü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile gezerken bazı da gölgede serinlemeyi seçti.

Gezen Murat Galip “Gerçekten bunaldık. Havalar çok sıcak. Böyle caddelerin üzerinde soğutma sistemi gayret rahat uygulanabilir” şeklinde konuştu. Taksim'de esnaf olan Adem Çiğdem ise “Sıcak hava daha güzel. Sıcak hava olduğundan dolayı işlerimiz güzel gidiyor” dedi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Ümraniye'de İş Makinesi ile Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması
Ümraniye'de İş Makinesi ile Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması
İstanbul'da M2 ve F1 Hatları Kapatıldı
İstanbul'da M2 ve F1 Hatları Kapatıldı
Şile Otoyolu'nda Servis Aracı Alev Alev Yandı
Şile Otoyolu'nda Servis Aracı Alev Alev Yandı
Zonguldak Limanı'nda Mayısın Şüphesi
Zonguldak Limanı'nda Mayısın Şüphesi
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 2 Milyon 147 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 2 Milyon 147 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi