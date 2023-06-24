İstanbul'da Hava Sıcaklığı 30 Dereceyi Gördü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası İstanbul'da hava sıcaklığı 30 dereceyi gördü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile gezerken bazı da gölgede serinlemeyi seçti.

Gezen Murat Galip “Gerçekten bunaldık. Havalar çok sıcak. Böyle caddelerin üzerinde soğutma sistemi gayret rahat uygulanabilir” şeklinde konuştu. Taksim'de esnaf olan Adem Çiğdem ise “Sıcak hava daha güzel. Sıcak hava olduğundan dolayı işlerimiz güzel gidiyor” dedi.