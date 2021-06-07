İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı!

Can kaybının yaşanmadığı kaza olayı akşam saatlerinde İstanbul Kağıthane'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre İBB'ye ait olan ve seferde olan İETT otobüsü seyir halindeyken, Kağıthane ilçesinden yokuş aşağı inerken aniden freni patladı. Kontrolden çıkan otobüs hızla aşağıya inerken, içerisinde bulunan yolcular korku ve panik yaşadı.

Bu esnada otobüs sürücüsü aracı durdurmak için önce refüje çıktı, kontrolden çıkan araç metro inşaatını çevreleyen demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli ile kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken araç sürücüsü kırılan cam sebebiyle hafif yaralandı. Kaza mahaline ulaşan ekiplerin yardımıyla yolcular tahliye edilirken yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüste büyük hasar oluşurken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.