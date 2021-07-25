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İstanbul'da korkunç cinayet! Önce öldürdüler sonra üzerine beton döktüler..

İstanbul'un Pendik ilçesinde Afganistan uyruklu 5 kişi fidye için rehin tutuldu. Rehin tutan kişilerin 5 afganlıdan birini öldürdükleri ve öldürdükten sonra üzerine beton döktüğü öğrenildi.

25 Temmuz 2021 Pazar 22:52
İstanbul'da korkunç cinayet! Önce öldürdüler sonra üzerine beton döktüler..
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Olay, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Güllübağlar Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen 5 kişi yurt dışına gidebilmek için bir başka yabancı uyruklu kişiyle iletişim kurdu. Aranan kişi 5 arkadaşı başka 2 kişiye yönlendirdi.

Yönlendirildikleri kişilerle görüşmek isteyen 5 afgan arkadaş Pendik'te bir gecekonduya götürüldü ve ellerindeki telefon ve ceplerindeki paraları alındı. Yaklaşık 5 ay gecekonduda rehin tutulan afgan arkadaşlardan biri olan Raşid M.'nin ağabeyi Golboddin M.'yi arayan kişiler, 5 bin 600 Euro fidye aldı ve aldıkları fidye karşılıpunda 3 kişiyi serbest bıraktı. Raşid M.'nin ellerinde tutan fidyeciler Raşid M.'ye işkence yapmaya başladılar. Daha sonra işkence yaparak ölümüne neden oldukları Raşid M.'yi evin bahçesine gömerek üzerine birde beton döktüler.


Fidye karşılığı serbest bırakılan afganlı arkadaşlar durumu hemen polise bildirdiler. Yapılan şikayet üzerine belirtilen adrese baskın yapan polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerde bulundu fakat hiçbir şeye rastlayamadı. Evin sahibinin geldiği olay yerinde ev sahibi Ekrem Karaaslan, bahçede beton dökülmüş bir yer buldu. Polise giderek durumu ileten Karaaslan'ın belirlediği noktada iş makinesi ile kazıya başladı. Polisin yaptığı kazıda Afganistan'lı Raşid M.' nin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler olay yeri inceleme çalışması başlattı.

Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra ceset sağlık ekiplerinin ambulansına alındı ve otopsisi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiğini düşündüğü 2 yabancı uyruklu kişiyi yakalamak için arama çalışması başlattığı öğrenildi.


Son Güncelleme: 25.07.2021 22:52
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulCinayetAfganistanPendikRehin
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