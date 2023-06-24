İstanbul'da M2 ve F1 Hatları Kapatıldı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağını açıkladı. Bu karar saat 10.00'dan itibaren geçerli olacak ve ikinci bir duyuruya kadar sürecek. Şişhane ve Taksim istasyonlarına araçlar durmayacak.