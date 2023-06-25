İstanbul'da Otomobil ve Motosiklet Kaza Yaptı, Kavga Çıktı

İstanbul Fatih Balat Sahil yolunda bir otomobil ve motosiklet kaza yaptı. Kazanın ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı ve kavga çıktı. Olaya müdahale eden gece bekçileri, tarafları ayırıp sakinleştirdi.