İstanbul'da Otomobil ve Motosiklet Kaza Yaptı, Kavga Çıktı
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İstanbul Fatih Balat Sahil yolunda bir otomobil ve motosiklet kaza yaptı. Kazanın ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı ve kavga çıktı. Olaya müdahale eden gece bekçileri, tarafları ayırıp sakinleştirdi.
Otomobil ve Motosiklet Kaza Yaptı
Dün gece saatlerinde İstanbul Fatih Balat Sahil yolunda, otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.
Kavga Mobil Cihaz Kamerasına Yansıdı
Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga, olayı kaydeden bir vatandaşın mobil cihaz kamerasına yansıdı.
Bekçiler Müdahale Etti
Kavgaya devriye görevini sürdüren gece bekçileri müdahale etti ve tarafları ayırıp sakinleştirdi.
Yaşam
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