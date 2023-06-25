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İstanbul'da Otomobil ve Motosiklet Kaza Yaptı, Kavga Çıktı

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İstanbul'da Otomobil ve Motosiklet Kaza Yaptı, Kavga Çıktı
İstanbul Fatih Balat Sahil yolunda bir otomobil ve motosiklet kaza yaptı. Kazanın ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı ve kavga çıktı. Olaya müdahale eden gece bekçileri, tarafları ayırıp sakinleştirdi.

Otomobil ve Motosiklet Kaza Yaptı

Dün gece saatlerinde İstanbul Fatih Balat Sahil yolunda, otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kavga Mobil Cihaz Kamerasına Yansıdı

Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga, olayı kaydeden bir vatandaşın mobil cihaz kamerasına yansıdı.

Bekçiler Müdahale Etti

Kavgaya devriye görevini sürdüren gece bekçileri müdahale etti ve tarafları ayırıp sakinleştirdi.

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