İstanbul'da Taksi Sorunu: Turistler Mağdur Oluyor

AA Ekibi Taksim Meydanı'nda Taksi Sorununu Gözlemledi

AA ekibi, İstanbul'un "kangren" haline gelen taksi sorununu haber amacıyla Taksim Meydanı'nda gözlemledi. Yerli ve yabancı yüzbinlerce kişinin uğrak noktası olan meydanda, bir taksici ile 4 kişilik aile arasında yaşanan pazarlık, AA kamerasına yansıdı.

Turistler Kısa Mesafe İçin Taksi Bulmakta Zorlanıyor

Taksicilerden en çok şikayet edilen konuların başında kısa mesafe olduğu için yolcu almamaları geliyor. AA ekibi Taksim Meydanı'nda bu konuda yaşanan sorunu da görüntüledi. Bekleyen bir kadın müşteriyi, boş olmasına rağmen hiçbir taksi almadı. Kadın yolcunun durdurduğu çok sayıda taksici, adresin uzak olmadığını öğrendiklerinde uzaklaştı.

Turistler Pazarlık Yapmak Zorunda Kalıyor

Şişli'deki bir alışveriş merkezi önünde de turistlerin taksicilerle yaptıkları pazarlık, anlaşma sağlayamamaları ve bir başka taksi bulmak için bekleyişleri görüntülendi.

Taksicilere İşlem Yapıldı

Taksicinin taksimetre açmamakta ısrar etmesi sonucu trafik polisleri tarafından işlem yapıldı. Araç 10 gün trafikten men edilirken taksiciye 4 bin 62 TL para cezası kesildi.