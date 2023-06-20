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İstanbul'da Terör Örgütü Üyeliği Davası

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İstanbul'da Terör Örgütü Üyeliği Davası
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Duran ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması talep etti. Mahkeme, sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'da Terör Örgütü Üyeliği Davası

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Duran ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanık Duran'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talepli mütalaasını tekrarladı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Duran, 'Hakkımdaki ihbardan, sizlerin çalışmaları vesilesiyle haberim oldu. Kötü niyetli birinin davranışı olarak görüyorum. Hayatımın hiçbir döneminde ne silah, ne de yasa dışı bir faaliyetim olmadı. Benim böyle fotoğraflarım, yaşam tarzım yoktur. Silaha karşı bir insanım. Fotoğrafların orijinallerine de hala erişemedim. Tanık olarak dinlenilen kişiler de beni ilk kez gördüklerini söylediler. Çalıştığım İBB'den gözaltına alındım. Hakkımda linç kampanyaları yürütüldü. Böyle bir süreç için kurban mı seçildim hala bilmiyorum, politikayı da sevmem.' diye konuştu.

Sanık avukatları da, müvekkillerinin beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme, sanık Duran'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın Geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran'ın (30), 2016'da Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçmişti.

Polis ekipleri, 27 Nisan 2022'de İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi'nde çalışan sanığı gözaltına almıştı.

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