İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! 12 Ağustos'tan sonra bu hatlara binemeyeceksiniz

İETT tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında vatandaşlar sürekli bilgilendiriliyor. Bugün İETT tarafından yeni bir duyuru yapılırken yapılan duyuruda, 12 Ağustos tarihi itibariyle 39Ç, 47A, 49M, 47K numarasına sahip olan hatlar pasif duruma alınacak.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yolcuların dikkatine;

12.08.2023 tarihi itibariyle 39Ç, 47A, 49M, 47K numarasına sahip olan hatlar pasif duruma alınacaktır. Bu hatlara alternatif ücretsiz aktarma yapabilinecek TM ve 50 koduna sahip hatların listesi aşağıda belirtildiği gibidir.

Tüm yolcularımıza duyurulur."



