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İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! 12 Ağustos'tan sonra bu hatlara binemeyeceksiniz

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İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! 12 Ağustos'tan sonra bu hatlara binemeyeceksiniz
İstanbul’da toplu taşıma kullananlara yönelik İETT tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamanın içeriğinde, pasife alınmış olan hatlar ile birlikte ücretsiz aktarmalar hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.

İETT tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında vatandaşlar sürekli bilgilendiriliyor. Bugün İETT tarafından yeni bir duyuru yapılırken yapılan duyuruda, 12 Ağustos tarihi itibariyle 39Ç, 47A, 49M, 47K numarasına sahip olan hatlar pasif duruma alınacak.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yolcuların dikkatine;

12.08.2023 tarihi itibariyle 39Ç, 47A, 49M, 47K numarasına sahip olan hatlar pasif duruma alınacaktır. Bu hatlara alternatif ücretsiz aktarma yapabilinecek TM ve 50 koduna sahip hatların listesi aşağıda belirtildiği gibidir.

Tüm yolcularımıza duyurulur."

İstanbul’da pasife alınmış olan hatlar

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