İstanbul'da toplu taşıma yüzde 50'den fazla zamlandı! Yola çıkan 1173 TL'yi gözden çıkaracak

Son toplantıların ardından İstanbul'da ulaşım ücretlerine büyük çaplı bir zammın geldiği haberleri şehri sallıyor. Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, servis ve taksilerin ücretleri %51,52 oranında artırıldı. Tam bilet ücreti rekor seviyede 15 TL'ye yükseltildi. Taksilerde ise açılış ücreti %75 zamla 70 TL'ye çıkarıldı.

AYLIK ABONMAN ÜCRETİ 777 LİRA





Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan bu karar, İstanbul'da yaşayanları farklı düşüncelere itiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan enflasyon, asgari ücret ve yakıt fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek %51,52 zam teklifi sundu. Tam elektronik bilet ücreti 9,90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci bileti 4,83 TL'den 7,32 TL'ye yükseltildi. Aylık tam mavi kart ücreti 777 TL'den bin 173 TL'ye, öğrenci aylık mavi kart ücreti ise 211,50 TL'ye çıkarıldı. Bu son zamla birlikte 2019-2023 döneminde toplu ulaşımda kümülatif olarak %477 oranında bir artış yaşanmış oldu.

Taksi ücretlerindeki artış da dikkat çekiyor. Taksi açılış ücreti %75 zamla 40 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı. Kilometre başına ödenen ücret de 8,51 TL'den 12,89 TL'ye yükseltildi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Okul servisleri ve personel servislerinde de ciddi artışlar yaşandı.

Bu zam teklifleri, İBB'nin ekonomik zorluklar ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle zor bir karar aldığını gösteriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası piyasalardaki artışlar, akaryakıttaki sürekli zamları tetikliyor ve bunun da toplu ulaşım ücretlerine yansıdığı açıkça görülüyor. Bu gelişmeler, İstanbul'da ulaşımın maliyetinin arttığı bir döneme işaret ediyor ve ülke genelinde benzer zamların kaçınılmaz olabileceğini düşündürüyor.