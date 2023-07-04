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İstanbul'da yaşayanlara tarih verildi! Tedbirini almayan felaketi yaşayacak

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İstanbul'da yaşayanlara tarih verildi! Tedbirini almayan felaketi yaşayacak
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sıcak bir gelişme yaşandı. BEDAŞ büyük şehirde elektrik kesintisi olacağına dair açıklama yaptı. İşte detaylar…

04 Temmuz 2023 Salı günü metropol şehir İstanbul’ da elektrik kesintisi yaşanacak. Detaylar haberimizde…

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İSTANBULLULAR ŞİMDİDEN HAZIRLIĞINIZI YAPIN! İSTANBUL İÇİN 4 TEMMUZ UYARISI! SABAH 09.00’DAN AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

İstanbulluları çok yakından etkileyen önemli gelişmeler oldu. Elektrik ne zaman gelecek? İstanbul’da yaşayan vatandaşlar bu sorunun cevabını merak edip araştırmaya başladı. BEDAŞ, İstanbul'daki mevcut elektrik kesintisini günlük olarak araştırıyor.

İstanbul'da elektrik kesintisinin nerede olacağını merak edenler, 4 Temmuz Salı günü elektrik kesintisiyle ilgili soruşturma yapmaya başladılar. 4 Temmuz'da İstanbullulara uyarı yapıldı. Elektrik ne zaman gelecek? Elektrik hangi semtlerde kesilecek? Detaylar haberimizde...

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4 TEMMUZ SALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

4 Temmuz Salı gününe ait kesinti ve bakım kesintilerini ALO 186'da veya BEDAŞ'ta Planlı Elektrik Kesintileri sayfasında bulabilirsiniz.

4 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ, İstanbul'daki elektrik kesintisini araştırıyor. Elektrik kesintisi hakkında bilgi almak için www.bedas.com.tr sayfasını ziyaret edin.

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