İstanbul'da Yüzme Alanları İçin Alınan Tedbirler Açıklandı

İstanbul Valiliği, yaz mevsiminde artan suda boğulma olaylarına karşı alınan tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklamada, can ve mal emniyetinin korunması ve istenmeyen olayların önlenmesinin öncelikli görevleri arasında bulunduğu belirtilerek, belirlenen kurallara uyulması gerektiği vurgulandı. Yüzme alanları komisyonları tarafından belirlenen yüzme alanlarına gemiler ve deniz araçları giremeyeceği gibi, her 200 metrelik sahil şeridinde cankurtaranlar bulundurulacak. İzinsiz olarak turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyette bulunulması, işletme veya izin belgesinde belirlenen tür ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyet yapılması yasaklandı. İstanbul'daki yüzme alanlarına ilişkin detaylı bilgi Valiliğin internet sitesinde yer alıyor.