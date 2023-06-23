  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. İstanbul'da Yüzme Alanları İçin Alınan Tedbirler Açıklandı

İstanbul'da Yüzme Alanları İçin Alınan Tedbirler Açıklandı

Yayınlanma:
İstanbul'da Yüzme Alanları İçin Alınan Tedbirler Açıklandı
İstanbul Valiliği, yaz mevsiminde artan suda boğulma olaylarına karşı alınan tedbirleri açıkladı.

İstanbul'da Yüzme Alanları İçin Alınan Tedbirler Açıklandı

İstanbul Valiliği, yaz mevsiminde artan suda boğulma olaylarına karşı alınan tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklamada, can ve mal emniyetinin korunması ve istenmeyen olayların önlenmesinin öncelikli görevleri arasında bulunduğu belirtilerek, belirlenen kurallara uyulması gerektiği vurgulandı. Yüzme alanları komisyonları tarafından belirlenen yüzme alanlarına gemiler ve deniz araçları giremeyeceği gibi, her 200 metrelik sahil şeridinde cankurtaranlar bulundurulacak. İzinsiz olarak turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyette bulunulması, işletme veya izin belgesinde belirlenen tür ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyet yapılması yasaklandı. İstanbul'daki yüzme alanlarına ilişkin detaylı bilgi Valiliğin internet sitesinde yer alıyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını
Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını
Serdivan'da Motosikletli Adamın İlginç İsteği
Serdivan'da Motosikletli Adamın İlginç İsteği
Bursa'nın Yıldızbağları'nda Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Bursa'nın Yıldızbağları'nda Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Arsuz'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Arsuz'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Söndürme Çalışmalarına Devam Ediyor
Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Söndürme Çalışmalarına Devam Ediyor
Kaş İkizce Mahallesi'nde Orman Yangını
Kaş İkizce Mahallesi'nde Orman Yangını
Muğla Sarıana Mahallesi'nde Orman Yangını
Muğla Sarıana Mahallesi'nde Orman Yangını
Çayda Çıra Mahallesi'nde Büyük Şaşkınlık: Ekmekte Hamam Böceği Çıktı
Çayda Çıra Mahallesi'nde Büyük Şaşkınlık: Ekmekte Hamam Böceği Çıktı